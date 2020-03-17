FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken emeklilik için birbirinden farklı 5 yol! Hem kadınlar hem erkekler faydalanabilir

Erken emeklilik için birbirinden farklı 5 yol! Hem kadınlar hem erkekler faydalanabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışanın hayallerini süsleyen erken emeklilik için yasallarla belirlenmiş formüller bulunuyor. Peki erken emeklilik için kullanılabilecek formüller nelerdir? Şartları nedir? Kimler hangi erken emeklilik imkanından yararlanabilirler? İşte, erken emekliliğe dair öğrenilmesi istenilen tüm detaylar…

Erken emeklilik için birbirinden farklı 5 yol! Hem kadınlar hem erkekler faydalanabilir

Emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışanların yaşlandıklarında en büyük amacıdır. Emeklilik maaşı ile birlikte yaşlılar temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirken; yaşamsal standartlarını da koruyabiliyorlar. Kişiler ne zaman emekli olabileceğine dair araştırmalarını her daim yaparlar. Emeklilik hesaplamasında ilk başta kişinin sigortalanma giriş tarihine bakılır. Sigorta başlangıç tarihinin ardından; emeklilik hakkını kazanmak için yaş, cinsiyet, sigortalılık süresi ve yatırılan prim gününe bakılır. Bu şartlarla beraber vatandaşlara erken emeklilik için şartlar sunulmuştur.

Erken emeklilik, yoğun geçen çalışma hayatında stres ve tempodan sıkılan kişilerin en büyük kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar yayınlanan erken emeklilik şartlarını yerine getirmeleri halinde maaşlarına kavuşabilecekler. Erken emeklilik için vatandaşlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, kısmi emeklilik ve malulen emeklilik gibi yöntemlerle ek prim ödemesi yapılmasına imkan tanır. Geriye dönük olarak prim ödemesine olanak veren doğum ile askerlik borçlanmasının yanında; çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için de erken emeklilik şansı doğmuştur.

Kadınlara Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik Şansı

Kadınlara özel olarak tanılan doğum borçlanması hakkıyla, çalışan anneler çalışma hayatından doğum ve sonrasındaki istirahat dönemi nedeniyle uzak kalan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarının yolu açılır. Sigortalı olarak çalışanların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi şartıyla SGK’ya borçlanması mümkündür. Doğum borçlanması için bebeğin yaşaması gerekir. Aynı zamanda iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından evlatlık verilen her çocuk için sigortalı kadın çalışanlar da doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.

Erkeklere Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Müjdesi

Erkeklere özel olarak tanılan askerlik borçlanması hakkıyla, çalışan erkekler vatani görevi nedeniyle iş hayatından uzak kalmadıkları döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilirler. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er veya erbaş olarak silahaltına alınmış olması gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşamaları da askerlik borçlanması hakkının içinde değerlendirilir. Askerlik borçlanmasının süresi tamamen askerlik zamanıyla aynıdır.

Yurtdışı Borçlanması ile Erken Emeklilik

Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı getirilmiştir. Borçlanılacak süre içinde Türkiye’de herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları gerekir. Yurtdışında çalışma hayatının olduğuna dair belgelendirme yapan vatandaşlar bu süreyi geriye dönük olarak borçlanabiliyorlar.

Prim Günü ve Sigortalılık Süresi ile Erken Emeklilik Hakkı

Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan prim emekliliğinde 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranılır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan kadınlar 58; erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmuş olması gerekir.

Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı

İlk sigortalanma tarihinden sonra çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için malulen emeklilik hakkı tanılıyor. En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü olan vatandaşların sağlık kurulundan iş görememe raporu alması halinde malulen emekliliğin yolu açılır. Sürekli birinin bakımına muhtaç olan çalışanların ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 prim gününü doldurması halinde erken emeklilik hakkı verilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Rapor hazırlandı! Koronavirüs ile ilgili 3 farklı senaryoRapor hazırlandı! Koronavirüs ile ilgili 3 farklı senaryo
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erken emeklilik, doğum borçlanması, askerlik borclanması, yurtdışı borçlanması,

En Çok Okunan Haberler

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Yarı fiyatına satılıyor

Yarı fiyatına satılıyor

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Erken emeklilik değil, hakkımızı istiyoruz. EYT meselesi çözülsün.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goldman Sachs: Çin ekonomisi koronavirüs yüzünden yüzde 9 küçülecek

Goldman Sachs'dan korkutan tahmin!

Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek

O işlem artık internetten yapılacak

Benzinde 25 kuruş indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi

Temassız ödemelerde işlem limiti yükseltildi

Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

İş Bankası ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.