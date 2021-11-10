Erken emeklilik için formüller! İşte adım adım prim borçlanması

Emeklilik için sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Bunun yanında bağlı bulunan sigorta kolu da son derece önemlidir. Yaşı tamamladığı halde, primini dolduramayanlar için erkenden emekli olmanın çeşitli formülleri bulunuyor. İşte o formüller…

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Eksik primi olan erkek çalışanlar askerlik borçlanmasından faydalanarak, erkenden emekli olabilir. Askerliğini sigorta girişinden önce yapanların emeklilik için borçlanması halinde sigorta girişi borçlanılan süre kadar geri gider. Böylece emeklilik tarihinin de öne çekilmesi mümkün olur.

Askerliğinizi sigorta girişinizden önce yapmanız halinde ise sigorta girişiniz borçlandığınız süre kadar geri gidecektir. Askerlik borçlanması her zaman emeklilik koşullarını değiştirmeyebilir.

KADINLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En fazla üç çocuk için geçerli oluyor. Her çocukta 2 yıl olan bu hak 6 yıl (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.

4-10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK

Bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlar ile sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor.

Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı aranıyor. Bu durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanan kişilere 971 lira maaş bağlanıyor.

ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA EMEKLİLİK

İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.



