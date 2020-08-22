Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!

Askerlik, vatan hizmeti olarak yasalarımızda yer alıyor. Her Türk erkeğinin vazifesi olarak kabul ediliyor. Fakat askerde geçen süre boyunca sigorta priminizi ödeyemiyorsunuz. Bu kaybı önlemek için mevcut bir uygulama bulunuyor. Askerden dönünce geçirdiğiniz süre kadar prim ödeyebiliyorsunuz.
Askerlik, vatan hizmeti olarak ilk sırada yer alıyor. Yaşı gelen ve tecili olmayan Türk erkekleri askere gitmekle yükümlü oluyorlar. Askerlik borçlanması ise, bu dönemde yaşanan sigorta kaybını önlemek için uygulanıyor. Askerde geçirilen süreden istediğiniz kadar prim yatırarak sigorta kaybınızı önlemiş oluyorsunuz. Bu sayede emekliliğiniz sekteye uğramamış oluyor. Böylece askerden önce planlanan emeklilik tarihi hala geçerliliği koruyor.
Askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlar istedikleri tarihte askerlik borçlanmasına başlayabiliyorlar. Sigorta primlerini ödemeyi talep ettiğiniz andan itibaren askerlik borçlanmanız başlamış oluyor. Talep için askerlik vazifesini tamamlayan her vatandaşın Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor.
Prim ödemeleriniz kazandığınızın alt ve üst sınırı belirlenerek hesaplanıyor. Belirlenen günlük kazançların %32'si esas alınarak hesaplamalar gerçekleştiriliyor.
Vatandaşın askerlik borçlanması 20 ay üzerinden hesaplanırsa, minimum ödeyeceği toplam tutar 18.835 lira
18 ay olarak hesaplandığı durumda en düşük 16.951,38 lira
12 ay belirtilerek hesaplanırsa taban olarak 11.301 lira
6 ay gibi kısa bir süre olarak hesaplanırsa en düşük 5.650 lira
SGK'ya başvuruda bulunmanız halinde askerlik borçlanması belgeniz yanınızda olması isteniyor. Bu aşamada sunmanız gereken belgelerse şu şekilde:
Başvuru dilekçesi
Askerlik borçlanması belgesini e-Devlet üzerinden yorulmadan temin edebiliyorsunuz.
Dilerseniz askerlik borçlanması belgesini SGK yetkililerinden de temin edebilirsiniz.
Sigorta kollarından hangisinin bünyesinde olduğunuzu öğrendikten sonra işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.
İnternet üzerinden 4A bünyesinde başvuru yapmak için, e-Devlet sisteminde "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" araması yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden 4B bünyesinde başvuru gerçekleştirmek için, e-Devlet sisteminde "4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" araması yapabilirsiniz.
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