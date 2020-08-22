Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!

Askerlik, vatan hizmeti olarak yasalarımızda yer alıyor. Her Türk erkeğinin vazifesi olarak kabul ediliyor. Fakat askerde geçen süre boyunca sigorta priminizi ödeyemiyorsunuz. Bu kaybı önlemek için mevcut bir uygulama bulunuyor. Askerden dönünce geçirdiğiniz süre kadar prim ödeyebiliyorsunuz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE DEMEKTİR?

Askerlik, vatan hizmeti olarak ilk sırada yer alıyor. Yaşı gelen ve tecili olmayan Türk erkekleri askere gitmekle yükümlü oluyorlar. Askerlik borçlanması ise, bu dönemde yaşanan sigorta kaybını önlemek için uygulanıyor. Askerde geçirilen süreden istediğiniz kadar prim yatırarak sigorta kaybınızı önlemiş oluyorsunuz. Bu sayede emekliliğiniz sekteye uğramamış oluyor. Böylece askerden önce planlanan emeklilik tarihi hala geçerliliği koruyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIYOR?

Askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlar istedikleri tarihte askerlik borçlanmasına başlayabiliyorlar. Sigorta primlerini ödemeyi talep ettiğiniz andan itibaren askerlik borçlanmanız başlamış oluyor. Talep için askerlik vazifesini tamamlayan her vatandaşın Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor.