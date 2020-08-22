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Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Askerde geçirilen süre vatani hizmeti olarak değerlendirildiği için erkeklere bir hak doğuyor. Askerde geçirdikleri süre kadar sigortalarına prim yatırabiliyorlar. Peki, bu süre nasıl hesaplanıyor? Ne kadar yatırılması gerekiyor? Askerlik borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ve emeklilikle alakalı merak edilenleri yazımızda inceledik...

Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!

Askerlik, vatan hizmeti olarak yasalarımızda yer alıyor. Her Türk erkeğinin vazifesi olarak kabul ediliyor. Fakat askerde geçen süre boyunca sigorta priminizi ödeyemiyorsunuz. Bu kaybı önlemek için mevcut bir uygulama bulunuyor. Askerden dönünce geçirdiğiniz süre kadar prim ödeyebiliyorsunuz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE DEMEKTİR?

Askerlik, vatan hizmeti olarak ilk sırada yer alıyor. Yaşı gelen ve tecili olmayan Türk erkekleri askere gitmekle yükümlü oluyorlar. Askerlik borçlanması ise, bu dönemde yaşanan sigorta kaybını önlemek için uygulanıyor. Askerde geçirilen süreden istediğiniz kadar prim yatırarak sigorta kaybınızı önlemiş oluyorsunuz. Bu sayede emekliliğiniz sekteye uğramamış oluyor. Böylece askerden önce planlanan emeklilik tarihi hala geçerliliği koruyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIYOR?

Askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlar istedikleri tarihte askerlik borçlanmasına başlayabiliyorlar. Sigorta primlerini ödemeyi talep ettiğiniz andan itibaren askerlik borçlanmanız başlamış oluyor. Talep için askerlik vazifesini tamamlayan her vatandaşın Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE KADAR PRİM ÖDÜYORSUNUZ?

Prim ödemeleriniz kazandığınızın alt ve üst sınırı belirlenerek hesaplanıyor. Belirlenen günlük kazançların %32'si esas alınarak hesaplamalar gerçekleştiriliyor.

  • Vatandaşın askerlik borçlanması 20 ay üzerinden hesaplanırsa, minimum ödeyeceği toplam tutar 18.835 lira

  • 18 ay olarak hesaplandığı durumda en düşük 16.951,38 lira

  • 12 ay belirtilerek hesaplanırsa taban olarak 11.301 lira

  • 6 ay gibi kısa bir süre olarak hesaplanırsa en düşük 5.650 lira

  • En sonuncusu da 1 ay olarak hesaplanıyor. Bu durumda ödenecek en düşük tutar 941,72 lira

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

SGK'ya başvuruda bulunmanız halinde askerlik borçlanması belgeniz yanınızda olması isteniyor. Bu aşamada sunmanız gereken belgelerse şu şekilde:

  • Başvuru dilekçesi

  • Kimlik belgesi ve fotokopisi

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Askerlik borçlanması belgesini e-Devlet üzerinden yorulmadan temin edebiliyorsunuz.

  • Dilerseniz askerlik borçlanması belgesini SGK yetkililerinden de temin edebilirsiniz.

  • Başvurmak için gerekli olan başvuru dilekçesini askerlik şubesinden almanız gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASINA İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL OLUYOR?

  • Sigorta kollarından hangisinin bünyesinde olduğunuzu öğrendikten sonra işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

  • İnternet üzerinden 4A bünyesinde başvuru yapmak için, e-Devlet sisteminde "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" araması yapabilirsiniz.

  • İnternet üzerinden 4B bünyesinde başvuru gerçekleştirmek için, e-Devlet sisteminde "4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" araması yapabilirsiniz.

  • 4A Askerlik Başvurusu ya da 4B Askerlik Başvurusu olarak seçtikten sonra sizden istenilen her bilgiyi eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
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