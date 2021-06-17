Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? İşte son durum

4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. Bu da pek çok kişinin mağdur olmasına neden oldu. EYT kanunun çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu.

EYT’DE SON DURUM NE?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999’da çıkarılan yasa ile bu süre 2038’e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanun binlerce kişinin de mağdur olması anlamına göre. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT mağdurları kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.