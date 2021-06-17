FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? İşte son durum

Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? İşte son durum

17.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında... 8 Eylül 1999’da emeklilikte yaş şartı getirilince pek çok kişi emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT mağduru, erken yaşta emeklilik ile ilgili olumlu haber bekliyor. İşte EYT ile ilgili son durum…

Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? İşte son durum

4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. Bu da pek çok kişinin mağdur olmasına neden oldu. EYT kanunun çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu.

EYT’DE SON DURUM NE?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999’da çıkarılan yasa ile bu süre 2038’e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanun binlerce kişinin de mağdur olması anlamına göre. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT mağdurları kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.

Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? İşte son durumm

YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadelerİstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadeler
Türkiye'de üretiliyor, dünyayı zıplatıyor! Türkiye'de üretiliyor, dünyayı zıplatıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Altında ibre yeşile döndü

Altında ibre yeşile döndü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.