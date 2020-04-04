FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ermeni Vakıflar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira

Ermeni Vakıflar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

Ermeni Vakıflar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ermeni vatandaşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi ve sıcak tutumunu 20 yıldan beri hep gördüklerini belirtti.

Bedros Şirinoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Beyefendi'nin ülkemiz için gösterdikleri çalışma azmi takdire şayandır. Milletimiz her zor günde kenetlenmeyi büyük bir samimiyetle göstermiştir. Bizler de bu yüce devletin vatandaşları olarak Saygıdeğer Beyefendi'nin başlatmış oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na Ermeni Vakıflar Birliği olarak 500 bin lira katkıda bulunuyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altına olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Senet borcu olanlar dikkat! Eğer ödemezseniz ...Senet borcu olanlar dikkat! Eğer ödemezseniz ...
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası, Bağış,

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan açıkladı! Ödemeler 6 Nisan'da başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler 6 Nisan'da başlıyor

Bakan açıkladı: Gerekirse biz alırız

Bakan açıkladı: Gerekirse biz alırız

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den üreticiyi rahatlatan açıklama

Bakan açıkladı: Gerekirse biz alırız

Senet ödenmezse ne olur?

Senet borcu olanlar dikkat! Eğer ödemezseniz ...

2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı neledir?

Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri 6 Nisan'da başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler 6 Nisan'da başlıyor

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

EPDK kararları Resmi Gazete'de... Elektrik toptan satış fiyatı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.