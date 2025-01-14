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Erzurum, taşı toprağı altın İstanbul'u geride bıraktı! İşte sebebi...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 21:25
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2024 yılının konut piyasası şaşırtan değerlendirmeler ortaya çıktı. Erzurum, 'taşı toprağı altın' olan İstanbul'u geride bıraktı. Erzurum, gayrimenkul yatırımcılarına büyük kazanç sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. İşte, bu sürpriz artışın arkasındaki sebepler...

Erzurum, taşı toprağı altın İstanbul'u geride bıraktı! İşte sebebi...

2024 yılının konut piyasası ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Erzurum, 'taşı toprağı altın' olan İstanbul'u geride bıraktı.

Ekol TV muhabiri Mahmut Keşan'ın haberine göre; 2024 yılının konut piyasası değerlendirmelerinden dikkat çeken ayrıntılar çıktı. Erzurum, 'taşı toprağı altın' olan İstanbul'u geride bıraktı.

ERZURUM YATIRIMCIYA SÜRPRİZ YAŞATTI

Geçtiğimiz yıl, özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatlarında kayda değer artışlar yaşanırken, sürpriz bir şekilde Erzurum, yatırımcısına büyük kazanç sağladı. Erzurum, bu yıl adeta "taşı toprağı altın" olan İstanbul'u geride bırakarak, en çok değer kazanan şehirler arasında birinci sırada yer aldı.

Konut piyasasını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, hızlı yükselişin şifrelerini ve gayrimenkul piyasasındaki son durumu anlattı.

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2024 yılı konut piyasasında; Erzurum, gayrimenkul yatırımcılarına büyük kazanç sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Çoğu yatırımcı, konut fiyatlarının batı bölgelerinde daha hızlı artmasını beklerken, doğu bölgesindeki şehirler özellikle Erzurum büyük bir sürpriz yarattı.

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Ekol TV mikrofonlarına gayrimenkuldeki son durumu değerlendirdi.

Kas'ın yaptığı açıklamadan dikkat çeken ayrıntılar:

ERZURUM, AĞRI, SİİRT, BİNGÖL...

"Evet sürpriz oldu. Baktığımızda Erzurum, Ağrı, Siirt, Bingöl ve Bitlis yüzde 57 üzerinde satılık konutlarda mülk sahiplerine alana kazandıran 5 şehrimiz. Son çeyreğine kadar gelen sürede ruhsat sayıları yüzde 30 kadar düşmüş durumda. Güneydoğu’da doğu bölgesinde de aynı şekilde bu ruhsat sayıları yeni yapılan ruhsat sayıları azaldığı için mevcutlara ciddi anlamda bir yönelim var. Bu da fiyatların yüzde 57’ye kadar çıkmasına sebep olmuş durumda.

İSTANBUL'UN DİKKAT ÇEKEN İLÇELERİ

Satılıkta İstanbul’da bazı ilçeler ön plana çıkıyor. Bunlar Kadıköy, Maltepe, Pendik, Çatalca ön plana çıkan ilçeler. Baktığımızda bu ilçelerin aslında kentsel dönüşümün yoğun olduğu ilçeler olduğunu söyleyebiliriz. Esenler, Avcılar ve Güngören... Buralara da baktığımız zaman bu bölgelerdeki bina yaşlarının eski olduğunu ve kentsel dönüşümün yoğun olmadığını söyleyebiliriz."

KONUT KAÇ YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR?

Amortisman süresi yatırımcı için en önemli anahtardır yani amortisman süresi kısaldıkça o malın değeri artar. Ankara’da 12 yılda amorti ediyor. İstanbul’da 15 yıla, İzmir’de ise 16 yıla kadar düşmüş durumda. 5 yıl öncesine gittiğimiz de bu yıl sayıları neredeyse 20 ile 30 yıl arasındaydı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Erzurum İstanbul konut
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