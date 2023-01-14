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Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu ve kontenjanları!

14.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemine ilişkin duyuru yayınladı. Mazerete bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularını 11-16 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecekler. Peki, Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman? İşte, MEB mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu ve kontenjanları...

Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu ve kontenjanları!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları devam ediyor. 11 Ocak'ta başlayan başvurular 16 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. İl içi ve iller arası tayin başvuruları MEB'in mebbis.meb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacak başvuruların ardından atamalar yapılacak. Peki, Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman? İşte, MEB mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu ve kontenjanları...

EŞ DURUMU ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre; 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvuruları 11-16 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Atamalar 18 Ocak 2023'te, teblig ve ilişik kesme 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

öğretmen atamaları 2

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabiliyor. “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacak başvuruların ardından atamalar gerçekleşecek.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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