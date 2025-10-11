Esenboğa'da suya 80 lira ödeyince isyan etti! "Yüzde bin milyon para kazanılmaz"

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Ulusoy, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçuşu rötar yapan bir yolcu olarak susadığı için aldığı bir şişe suya 80 lira ödemesi üzerine tepkisini dile getirdi.

"YAZIK GÜNAH YA"

Ulusoy, Mersin’e iş seyahati için geldiğini, uçuşun rötar yapması nedeniyle beklerken susadığını ve havalimanındaki bir büfeden aldığı şişe suya 80 TL ödediğini belirtti. Fiyat artışına sert tepki gösterdi Ulusoy, “Arkadaşlar bakın bu su seksen lira. Seksen TL. Yazık günah ya. Memleket ne hale gelmiş ya” dedi.

"BU PARA KİME GİDİYOR?"

Sözlerine devam eden Ulusoy, "İki saat uçak bekle burada. Rötarlı. Mersin Limanı'ndan malım gelecek. Gece saat üçte orada olacağım. Bir yetkili gelsin buraya. Cevap versin. Bu kadar başıboşluk olur mu ya? Kimin eli, kimin cebinde? Bu para kime gidiyor?" diye sordu.

"MALİYETİ 2 LİRA"

Ulusoy, şişe suyun maliyetinin iki lira olduğunu söyleyerek "Seksen lira kuru suyu maliyeti iki lira. Beş lira kazan, on lira kazan ama bu kadar yüzde üç yüz, yüzde beş yüz, yüzde bin milyon para kazanılmaz, haram zıkkım olsun. Kim kazanıyor bunu? Ne olacak bu milletin sonu ya" diye konuştu.

ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİLER!

Ulusoy, ayrıca kendisinin de çocuk okutmak için çalıştığını, suyu alamayacak durumda olmadığını fakat fiyatın haksız olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Ben de çiftçiyim hemşerim. Çocuk okutuyorum. Bak doktor çocuğum okuyor. Su alamadım. Elim titredi… Suyu aldım. Niye? Yazık ya."

Ulusoy'un konuşmasına diğer yolcularda alkışlayarak destek verdi.