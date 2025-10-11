FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Esenboğa'da suya 80 lira ödeyince isyan etti! "Yüzde bin milyon para kazanılmaz"

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Çiftçilik ile uğraşan Kadir Ulusoy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda suyun fiyatını görünce isyan etti. Uçuşu rötar yapan bir yolcu olarak susadığı için aldığı bir şişe suya 80 lira ödemesi üzerine tepkisini dile getirdi. Fiyat artışına sert tepki gösterdi Ulusoy, "Arkadaşlar bakın bu su seksen lira. Seksen TL. Yazık günah ya. Memleket ne hale gelmiş ya" dedi. Konuşmalarının sonunda ise bekleyen yolculara bakın ne dedi. İşte detaylar...

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Ulusoy, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçuşu rötar yapan bir yolcu olarak susadığı için aldığı bir şişe suya 80 lira ödemesi üzerine tepkisini dile getirdi.

"YAZIK GÜNAH YA"

Ulusoy, Mersin’e iş seyahati için geldiğini, uçuşun rötar yapması nedeniyle beklerken susadığını ve havalimanındaki bir büfeden aldığı şişe suya 80 TL ödediğini belirtti. Fiyat artışına sert tepki gösterdi Ulusoy, “Arkadaşlar bakın bu su seksen lira. Seksen TL. Yazık günah ya. Memleket ne hale gelmiş ya” dedi.

Esenboğa da suya 80 lira ödeyince isyan etti! "Yüzde bin milyon para kazanılmaz" 1

"BU PARA KİME GİDİYOR?"

Sözlerine devam eden Ulusoy, "İki saat uçak bekle burada. Rötarlı. Mersin Limanı'ndan malım gelecek. Gece saat üçte orada olacağım. Bir yetkili gelsin buraya. Cevap versin. Bu kadar başıboşluk olur mu ya? Kimin eli, kimin cebinde? Bu para kime gidiyor?" diye sordu.

"MALİYETİ 2 LİRA"

Ulusoy, şişe suyun maliyetinin iki lira olduğunu söyleyerek "Seksen lira kuru suyu maliyeti iki lira. Beş lira kazan, on lira kazan ama bu kadar yüzde üç yüz, yüzde beş yüz, yüzde bin milyon para kazanılmaz, haram zıkkım olsun. Kim kazanıyor bunu? Ne olacak bu milletin sonu ya" diye konuştu.

Esenboğa da suya 80 lira ödeyince isyan etti! "Yüzde bin milyon para kazanılmaz" 2

ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİLER!

Ulusoy, ayrıca kendisinin de çocuk okutmak için çalıştığını, suyu alamayacak durumda olmadığını fakat fiyatın haksız olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Ben de çiftçiyim hemşerim. Çocuk okutuyorum. Bak doktor çocuğum okuyor. Su alamadım. Elim titredi… Suyu aldım. Niye? Yazık ya."

Esenboğa da suya 80 lira ödeyince isyan etti! "Yüzde bin milyon para kazanılmaz" 3

Ulusoy'un konuşmasına diğer yolcularda alkışlayarak destek verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'5 yıl yetiştiriyorsun sonra gidip kendi dükkanını açıyor''5 yıl yetiştiriyorsun sonra gidip kendi dükkanını açıyor'
Kriptoda büyük çöküş! Benzeri görülmemiş gece: 550 milyar dolar buhar oldu... Bazılarında yüzde 90 kayıpKriptoda büyük çöküş! Benzeri görülmemiş gece: 550 milyar dolar buhar oldu... Bazılarında yüzde 90 kayıp

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi esenboğa havalimanı su şişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.