Kültür Yolu ilk kez Aydın'da! Şehirde hayat festivale dönüşüyor

Kültür ve sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl kapsamını genişleterek yeni şehirlerle yolculuğunu sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın da festival rotasına dahil edilerek kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle çok yönlü bir kültür-sanat atmosferine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atilla Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Aydın ayağının açılışını gerçekleştirildi. Aydın'da çifte açılışın yaşandığı festivalde Atilla Koç Kültür Merkez de ziyaretçileriyle buluştu.

Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışında Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da yer aldı.

Aydın’da ilk kez düzenlenen festivalin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde ulaşılan ölçeğe dikkat çekti. Ersoy açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl itibarıyla tam 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün etkinliklerin başladığı Aydın ile birlikte Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş’ta artık dünyanın en büyük, en uzun soluklu ve en kapsamlı kültür-sanat festivalinin birer parçası, birer sahnesidir.” Festivalin her kesime hitap eden yapısıyla geniş bir katılım sunduğunu ifade eden Ersoy, 2021 yılında İstanbul’dan başlayan sürecin bugün 7 bölge ve 26 şehre ulaştığını belirtti. Dokuz gün boyunca ziyaretçilerin zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler ve yöresel tatlarla buluşacağını dile getirdi.

KÜLTÜR VE SANATTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin amaçlarına değinen Ersoy, organizasyonun insanın sosyal hayatına hareketlilik kazandırdığını, yerelden ulusal ve uluslararası düzeye uzanan kültür-sanat uygulamalarını yaygınlaştırdığını belirtti. Ersoy, sanatçıya ve sanat üretimine destek verildiğini, mutfaktan el ve sahne sanatlarına kadar geleneksel değerlerin korunarak yaşatıldığını ifade etti. Kültür varlıklarının ve turizm ürünlerinin öne çıkarılmasıyla şehir ekonomisine katkı sağlandığını belirten Ersoy, kültür turizmi temelinde yoğun bir insan hareketinin oluşturulduğunu vurguladı.

Festival süresince şehirde oluşan hareketliliğe dikkat çekerek ekonomik katkıya vurgu yapan Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Bugün geldiğimiz noktada, çevre illerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festival süresince oteller, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun talep görmekte; esnafımız için ciddi bir kazanca vesile olunmaktadır.”

Bakan Ersoy, şehirlerin kültür, sanat ve turizm potansiyelinin en güçlü şekilde ortaya konduğunu belirttiği konuşmasında, festivalin markalaşma sürecine katkı sağlandığını ve iç turizm hareketine ivme kazandırıldığını ifade etti. Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışının ortadan kalktığını, her kesimden vatandaşın bu zengin içerikten faydalandığını dile getiren Ersoy, bundan sonraki süreçte kazanımların korunacağını ve yeni şehirlerin festivale dahil edilmesiyle bu etkinin ülke geneline yayılacağını söyledi.

AYDIN'DA 177 ETKİNLİK, 10 NOKTADA DEV PROGRAM

Aydın’daki programın ayrıntılarını paylaşan Ersoy, şehir genelinde 10 farklı noktada 43 başlık altında toplam 177 etkinlik hazırlandığını açıkladı. Ersoy, konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleriyle geniş bir etkinlik yelpazesinin sunulacağını belirtti. Tekstil Park’ta kurulan ana sahnede Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray’ın konser vereceğini ifade eden Ersoy, çocuk köyünün de yine bu alanda kurulacağını ve çocuklara yönelik eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

MİRASTAN SANATA,SANATTAN DENEYİME

Festival kapsamında hazırlanan sergilere de değinen Ersoy, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisiyle önemli eserlerin ziyaretçilerle buluşturulacağını, bu seçkinin emanet bilincini ve Osmanlı’nın mukaddes değerlere yaklaşımını yansıttığını ifade etti. “Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu” sergisiyle Aydın’daki antik kentlerin sanatseverlere sunulacağını sözlerine ekleyen Ersoy, “Yaşayan Miras Aydın” sergisiyle somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının eserlerinin ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

Atölye çalışmalarının dokuz gün boyunca her gün üç kez olmak üzere toplam 27 etkinlik şeklinde gerçekleştirileceğini ifade eden Ersoy, bu programların geleneksel sanatların üretim süreçlerine katılmak isteyen herkese açık olacağını söyledi. Ersoy, kısa film gösterimleriyle 25 miras taşıyıcısına odaklanan 25 farklı içeriğin izleyiciyle buluşturulacağını, Bardız kiliminden kazaziyeye, çalgı yapımından Çanakkale seramiğine kadar pek çok değerin tanıtılacağını aktardı.

GASTRONOMİDE AYDIN İMZASI

Gastronomi alanında yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, yerel mutfağın öne çıkarılacağını belirtti. Ersoy şöyle devam etti: “Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Lezzet Noktası’ projesi ile Aydın’ın da yerel mutfak mirasını, güncel gastronomi anlayışıyla birlikte gözler önüne sereceğiz.” Aydın genelinde 42 restoranın yer aldığı gastronomi rotasının oluşturulduğunu ifade eden Ersoy, bu rotanın şehir merkezinden ilçelere uzandığını, kebaptan deniz ürünlerine, tandırdan yöresel hamur işlerine kadar geniş bir lezzet çeşitliliği sunduğunu belirterek Lezzet Noktası seçkisinin gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan danışma kurulu tarafından belirlendiğini vurguladı.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Konuşmasının sonunda Aydın Atilla Koç Kültür Merkezi’nin yenilenen haliyle hizmete açıldığını belirten Ersoy, merkezin büyük tiyatro salonunun 464, küçük tiyatro salonunun ise 200 kişi kapasiteye ulaştığını açıkladı. Fuaye alanlarının da sergi ve görsel sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını ifade etti. Merkeze eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un adının verildiğini belirten Ersoy, büyük tiyatro salonuna Dr. Hidayet Sayın’ın isminin verildiğini söyledi. Aydın Valiliğine iş birlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Festivalin Aydın’a sosyokültürel ve ekonomik katkılar sağlamasını temenni eden Ersoy, vatandaşları dokuz gün sürecek etkinliklere katılmaya davet etti; sanatçılara, paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.