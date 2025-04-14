Esenyurt Belediyesi işten çıkarma iddiası gündem oldu! Açıklama geldi

Esenyurt Belediyesi tarafından belediye çalışanlarının işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında belediyemiz tarafından çok sayıda işçinin çıkarıldığı şeklinde asılsız haberlere yer verilmiştir. Belediyemiz yaklaşık 3 bin 500 çalışanı ile Esenyurt'a en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. 1 Kasım 2024 tarihinden bu yana hukuken haklı gerekçeler ile iş akdi tek taraflı feshedilen çalışan sayısı toplam 54 olup, bunun 52'si Belediye Personel Şirketi (ESPAŞ) çalışanı işçi, geriye kalan 2 tanesi ise sözleşmeli memurdur. 3 bin 500 personele sahip bir belediyede 5,5 ayda 54 personelin iş akdinin hukuken geçerli olan haklı sebeplerle sona ermiş olması sıra dışı bir durum değildir. Buna mukabil, 1 Nisan 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında görev yapan belediye yönetimince 7 aylık dönemde toplam 222 ESPAŞ personelinin iş akdi tek taraflı şekilde feshedilmiştir. Öte yandan, belediyemizce iş akitleri tek taraflı olarak haklı sebepler ile feshedilenler arasında işe gelmeden maaş alanlar, performans düşüklüğü ve iş disiplini ile kamu görevine yakışmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilenler dışında terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik, belediyenin alacaklarının usulsüz şekilde silinmesi ve taşınmazlara ilişkin rayiç bedelin düşürülmesi gibi ciddi suçlardan sabıkalı olanlar veya haklarında soruşturma açılanlar bulunmaktadır. Esenyurt Belediyesi olarak adalet, şeffaflık ve disiplin ilkeleri çerçevesinde görevimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır