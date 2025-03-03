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Eşi çok sevince imalathane kurdu! Onlarca kişiye istihdam sağladı, 'Tadını alan bırakamıyor'

03.03.2025 16:35
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Van'da Perihan Duman isimli kadın girişimci tarafından otlu peynirli ve kavutlu çikolatalar üretmeye başladı. Eşinin çikolatayı çok sevmesinden dolayı imalathane kuran Duman, onlarca kişiye istihdam sağlamaya başladı.

Eşi çok sevince imalathane kurdu! Onlarca kişiye istihdam sağladı, 'Tadını alan bırakamıyor'

İpekyolu ilçesinde ikamet eden Perihan Duman isimli kadın girişimci, eşinin çikolatayı çok sevmesinden dolayı bir çikolata imalathanesi kurdu. 4 yıl önce kurduğu imalathanede ganajlı ve fıstık ezmeli çikolatalar üreten Duman, onlarca kişiye istihdam sağladı. Kooperatifleşerek kendi markasını kuran Duman, Van'a has otlu peynirli ve kavutlu çikolata üretti.

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Duman, otlu peynirin Van ve bölge halkı tarafından çok tüketildiğine vurgu yaparak, "Yöresel bir çikolata yapmak istedim. Van'a özgü otlu peynir ve kavutumuz var. Bunları çikolatayla karıştırsam nasıl olur diye deneme yaptım. Çok güzel olduğu için halkımızın da tatmasını istiyorum. Çünkü Vanlılar olarak sabah, öğle ve akşam sofralarımızda mutlaka otlu peynir bulundururuz. Otlu peynirli çikolata denemek istedim. Bunu de artık sabah, öğle ve akşam sofralardan ya da çayın yanından ayırmazlar" dedi.

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15-20 GÜNDE TÜKETİLMESİ GEREKİYOR

Otlu peynirli ve kavutlu çikolataların 15-20 günde tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Duman, "Bunlar ganaj ve dolgu olduğu için soğuk yerde bir hafta 10 gün bekletilebilir. Bunun için sipariş üzerine yapıyoruz. Müşterilerimizin beğenmesi halinde patent girişimimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"TADINI ALAN BIRAKAMIYOR"

İmalathanede hem toptan hem perakende satışlarının olduğunu da sözlerine ekleyen Duman, "Kafelerimiz için kahve yanı küçük gramajda çikolatalarımız var. Yine kurumlarımıza has çikolatalarımız bulunuyor. Yani 7'den 70'e müşterilerimiz var. Tadını alan bir daha bırakamıyor" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van çikolata
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