Eşi vefat eden kadına ne kadar maaş bağlanır? Eşi ölen kadınlara maaş yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Eşini kaybederek maddi sıkıntı yaşayan kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sunmuş olduğu maaştan yararlanabilmektedir. Eşi ölen kadınların bu aylıktan yararlanabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Sizler için başvurunun nasıl yapıldığını, belgelerin neler olduğunu tek tek anlattık.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat etmiş kadınlara geçen yıl aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL ödeniyordu. Bakanlık koronavirüs ile mücadele kapsamında eşlerini kaybeden kadınlara yönelik verilen maaşta düzenlemeye gitti. Eşlerini kaybeden kadınlar ayda 325 TL olmak üzere iki ayda 650 TL alabilecek.
Eşi vefat eden kadınlar, dul aylığına başvuruda bulunmak için kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, kimlik araştırma belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim belgesi, defin belgesi, gelir durumunu gösteren belgeyi tamamlaması gerekmektedir.
Evraklarını tamamlayan kadınlar, valilik ve kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek başvuruda bulunabilirler.
Şartları taşıyan eşi vefat eden kadınlar 2 ayda bir olmak üzere PTT şubelerinden maaşlarını çekebilirler. PTT kart ile sıra beklemeden ATM aracılığı ile maaşınızı alabilirsiniz.
Eşi vefat eden kadınlara Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı pek çok yardım sunmaktadır. Dul maaşının yanı sıra erkek çocuk 18 yaşına kadar, kız çocuk ise evlenene kadar yetim maaşı almaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen yardımlar ise belediyelerden talep edilebilecek ayni ve nakdi yardımlar, Sivil Toplum Kuruluşları yardımları, ölüm aylığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaçlık yardımları alabilirler.
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