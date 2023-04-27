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ESK duyurdu: Ankara'da et fiyatları sabitlendi! Kıyma 190, kuşbaşı 210 TL...

27.04.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara'da perakende satış amacıyla sabit fiyatla et teminine başladı.

ESK duyurdu: Ankara'da et fiyatları sabitlendi! Kıyma 190, kuşbaşı 210 TL...

ESK perakendecilerin Ankara'da 190 liradan kıyma ve 210 liradan kuşbaşı satma imkanı tanıyacak.

Benzer bir sistem İstanbul'da da uygulanmıştı. Adım et fiyatlarının yılbaşından beri belirgin artışa geçmesi ardından geldi.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini belirterek, "Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir" dedi.

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