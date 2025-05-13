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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşinden faiz tepkisi: 'Çin'de üretiyoruz'

Eski bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seyidullah Nebati, yüksek faize tepki gösterdi. Yatırımın önündeki en büyük engel olduğunu belirten Nebati, "Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak çok zor" dedi. Nebati, askılanan döviz kuru nedeniyle üretimi Çin'de yaptıklarını söyledi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşinden faiz tepkisi: 'Çin'de üretiyoruz'
Cansu Akalp

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi ve B&G Store Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, CNBC-e televizyonunda katıldığı programda Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇİN'DE ÜRETMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

"Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak çok zor" diyen Nebati, döviz kurlarının baskılanması ve yüksek faiz nedeniyle bazı ürünleri Çin'de üretmek zorunda kaldıklarını, Çin'e yatırım yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

"Tek engelimiz yüksek faizler, inşallah sonuna geliriz artık bu işin" diyen Nebati, "Faiz ortamından dolayı yatırımlar askıya alındı. Umarım en kısa zamanda faiz belasından kurtuluruz" dedi.

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"ESKİYEN 11 MAĞAZAYI KAPATTIK ANCAK 22 MAĞAZA AÇTIK"

Nebati, son 3 yılda eskiyen 11 mağazayı kapattıklarını ancak 22 mağaza açtıklarını söyledi.

Nureddin Nebati'nin bakanlığı döneminde yüksek enflasyona rağmen faizler düşürülmüş ve kur krizi yaşanmıştı. "Yeni Çin olacağız" diye çıkılan yolda dış ticaret açığında rekorlar kırılmış, seçimlerin kazanılmasının ardından bakanlık koltuğuna Mehmet Şimşek oturmuştu.

100 MİLYON DOLARLIK CİRO HEDEFİ

Seyidullah Nebati, 2030 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylerken yıl sonunda dolar kurunun 43, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 32, enflasyonun yüzde 29 olmasını beklediğini de dile getirdi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati kardeşi
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