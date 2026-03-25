Eski kablo ve metalleri kazanca çevirme vakti: Güncel hurda, bakır, alüminyum ve sarı fiyatları

Bu makalede, yalıtımlı hurda kablonun yaklaşık fiyatlarına bakacağız ve satıştan elde edeceğiniz karı en üst düzeye çıkarmak için ipuçları sunacağız. Sizler de İlke Geri Dönüşüm ile görüşerek hurda kablolarınızı kazanca çevirebilirsiniz!

Hurda Kablo Fiyatları

Hurda kablo fiyatları açısından en yüksek karı elde etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Hurda Kablo Fiyatları: Elinizdeki Kabloları En Yüksek Fiyata Nasıl Satarsınız?

Hurda kabloları geri dönüştürmek sadece para kazanmanın bir yolu değil; aynı zamanda doğal kaynakları korumaya yardımcı olmanın da bir yoludur. Önerilerimizi takip ederek, hurda kablolarınızın geri dönüşümünden elde edeceğiniz değeri en üst düzeye çıkarabilir ve süreci olabildiğince verimli hale getirebilirsiniz. Fiyat bilgilerinin yalnızca gösterge niteliğinde olduğunu ve toplama noktasına gitmeden önce en güncel fiyatları teyit etmenin her zaman iyi bir fikir olduğunu unutmayın. Aşağıda Güncel Listemiz bulunmaktadır.



Hurda Bakır Fiyatları

Bakır hurda ticareti dünyasında yol almak, piyasa dinamikleri, malzemeler ve hurda bakır fiyatları hakkında derin bir anlayış gerektirir. Bakır, inşaattan elektroniğe kadar çeşitli sektörlerde kritik bir bileşen olduğundan, bakır hurda piyasası küresel tedarik zincirlerini desteklemede hayati bir rol oynamaktadır. Sizler de elinizde var olan hurda bakırları satmak, kazanca çevirmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmak istiyorsanız rehberimiz size yardımcı olacak. Soyulmuş hurda bakır fiyatları aşağıda güncel listemiz ile hurdalarınızı değerinde ve yerinde kurumsal hurdacı firmamız geniş ekip kadromuz ile alımlar yapmaktayız.



Hurda Bakır Fiyatını Etkileyen Faktörler

Bakır hurdası fiyatları, kalitesine göre kabul edilir:

1.sınıf ("parlaklık" kategorisi) – %99 saflıkta metal.

2.sınıf – saflık endeksi %90-95 olan ürünler.

3.sınıf – %80 saflıkta bakır hurdası.

En ucuz olan 4. sınıf, cüruf ve bakır tozu ile temsil edilir.

1 kg bakırın maliyetini önemli ölçüde düşürebilecek ek faktörler de vardır. Bu olumsuz faktörler bağımsız olarak veya kısmen ortadan kaldırılabilir.

Hurda Alüminyum Fiyatı

Şöyle bir etrafınıza bakın; atölyenin bir köşesinde duran o eski profil parçaları, kenara atılmış jantlar aslında orada boşuna yer kaplamıyor. Biz İlke Hurda Geri Dönüşüm olarak alüminyuma sadece metal gözüyle bakmıyoruz; o bizim için sanayinin 'beyaz altını' demek. 1 kilo hurda alüminyum fiyatları aşağıda listemiz İlke Hurda ayrıcalığıyla bulunmaktadır.

Hem hafif olması hem de defalarca geri dönüştürülebilmesi bu malzemeyi her zaman el üstünde tutuyor. Haliyle siz de haklı olarak 'Peki, bugünlerde bu hurda alüminyum fiyatı ne oldu, satarken zarar eder miyim?' diye düşünüyorsunuzdur. Gelin, işin aslını, piyasanın durumunu ve dikkat etmeniz gerekenleri açık açık konuşalım.

Alüminyum Hurdası Neden Değerlidir?

Alüminyum üretmek, onu geri dönüştürmekten çok daha maliyetli bir iştir. Bu yüzden büyük fabrikalar her zaman ikincil alüminyuma ihtiyaç duyar. Siz elinizdeki hurda alüminyumları firmamıza getirdiğinizde, geri dönüşüme büyük bir katkı sağlıyor ve ciddi bir şekilde kazanç elde ediyorsunuz. Tabii bu durumda en güncel hurda alüminyum fiyatı kapsamında satış yapmak kazancınızı da doğrudan etkiliyor.

Elinizdeki hurda alüminyum değerini belirlemeniz için hazırladığımız, türlerine göre ayrılmış yaklaşık fiyat tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.



Hurda Sarı Fiyatı

Atölyede veya şantiyede biriken o parıl parıl parlayan sarı metaller, aslında sandığınızdan çok daha değerli birer sermaye. Biz İlke Hurda Geri Dönüşüm olarak piyasada "sarı" dediğimiz o pirinç alaşımlarının kıymetini çok iyi biliyoruz. Tabii iş satmaya gelince, herkesin aklındaki ilk soru aynı: "Peki, bugün hurda sarı fiyatı ne kadar oldu? Sizlere en güncel fiyatlarımız ile gerçek hurda fiyatları sunmaktayız.

Sarı Talaşı ve Musluk Hurdası Kaç Para?

Sektörde en çok aranan ve sirkülasyonu en yüksek olan kalemler genellikle talaş ve armatür hurdalarıdır. Eğer elinizde işlenmiş parçalardan kalan sarı talaşı varsa, bunun temizliği ve yağ oranı hurda sarı fiyatı listemizde belirleyici olur. Aynı şekilde eski musluklar, bataryalar veya vana hurdaları da yüksek tonajlarda size ciddi bir kazanç kapısı aralar. "Eskici" fiyatlarına takılıp kalmayın, profesyonel bir ekspertizle malınızın hakkını alın.

Neden İlke Hurda Geri Dönüşüm'ü Tercih Etmelisiniz?

Hurdacılıkta güven, kantarda başlar. Bizim için dürüst tartım, yüksek fiyattan bile daha önemlidir. İlke Hurda olarak kapınıza geldiğimizde;

Anlık borsa verileriyle en güncel hurda sarı fiyatı teklifini sunuyoruz.

Ödemeyi öyle günlerce bekletmiyoruz, malı aldığımız an nakit olarak yapıyor

Kendi araçlarımızla, işinizi aksatmadan yerinden alım gerçekleştiriyoruz.

Hurda Sarı Çeşitleri ve Yaklaşık Fiyat Tablosu

Piyasada karşınıza çıkacak sarı türlerini ve aralarındaki değer farklarını anlayabilmeniz için şöyle bir tablo hazırladık:



Sarı Hurdası Satarak Ne Kadar Kazanırım?

Bu işin matematiği aslında basit ama dikkat istiyor. Hurda sarı fiyatı kilogram bazında belirlense de, tonaj arttıkça sunduğumuz teklifler de katlanıyor. Atölyenizde biriken sarı talaşlarını veya tadilattan çıkan eski tesisat borularını sakın ola "çöp" niyetine kenara atmayın. Özellikle pirinç hurdası, geri dönüşüm halkasında kayba uğramayan nadir metallerdendir. Güncel borsa verilerini takip eden ekibimiz, size o anki en yüksek rakamı sunmak için bir telefon uzağınızda. Unutmayın, tartıda doğruluk ve anında nakit ödeme, İlke Hurda'nın değişmez kuralıdır.

Hurda Elmas Fiyatları

Geri dönüşüm sektörü denince akla genelde demir, bakır veya alüminyum gelir. Ancak biz İlke Hurda Geri Dönüşüm olarak biliyoruz ki; atölyelerin, fabrikaların ve torna tezgahlarının köşesinde biriken o "küçük" parçalar aslında en az bakır kadar, hatta bazen ondan çok daha kıymetli. Bahsettiğimiz şey, sanayinin sert çocuğu: Hurda Elmas (Karbür). Peki, hurda elmas fiyatları hakkında endişeleriniz var mı? Buna hiç gerek yok çünkü firmamız en iyi fiyatlarla hurda elmaslarınızı sizlerden alacak.

Piyasada "elmas uç" olarak bilinen bu sert metal hurdaları, aslında volfram karbür alaşımıdır. İşlevini yitirmiş, kırılmış veya körelmiş olabilirler; ancak ekonomik değerlerinden hiçbir şey kaybetmezler. Peki, neden bu hurdalar bu kadar değerli ve fiyatlar neye göre belirleniyor? Gelin, hurda elmas fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyelim.



Hurda Fiyatları ile Kazancınızı Katlayın

Elinizdeki elmas uçları satarken sadece fiyata değil, tartım güvenliğine ve ödeme hızına da bakmalısınız. İlke Hurda Geri Dönüşüm olarak biz, yerinde ekspertiz ve nakit ödeme ilkesiyle çalışıyoruz. Hurdalarınız atölyenizde yer kaplamasın, nakde dönüşüp işinizi büyütsün. Böylece, geri dönüşüme büyük bir katkıda bulunurken bir eksiğinizi de kapatabilirsiniz.

Siz de elinizdeki stoklar için en doğru hurda elmas fiyatları almak istiyorsanız, bir telefon uzağınızdayız. Gelin, atıklarınızı birlikte değere dönüştürelim!

Neden Hurda Elmas Topluyoruz?

Elmas uçlar, madencilikten otomotive kadar pek çok ağır sanayi kolunun bel kemiğidir. Bu malzemenin doğadan çıkarılması ve işlenmesi oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. İşte tam bu noktada İlke Hurda devreye giriyor. Biz, elinizdeki atıl durumdaki karbürleri ekonomiye geri kazandırarak hem doğayı koruyor hem de işletmenize ek bir sermaye kapısı açıyoruz. Böylece, hurda elmas fiyatları üzerinden kazanç elde etmenize de yardımcı oluyoruz

Hurda Alım Hizmetleri Firma Bilgilerimiz

Türkiye genelinde hurda sektöründe güvenilir hizmet sunan Kemal Baykal, geniş alım ağı ve hızlı ödeme sistemi ile öne çıkmaktadır. Gebze, Ataşehir ve Avcılar başta olmak üzere İstanbul’un tüm bölgelerinde aktif olarak hizmet veren firmamız, 81 ilden hurda alımı gerçekleştirerek müşterilerine kolay ve kazançlı çözümler sunmaktadır.

Bakır, kablo, alüminyum, sarı ve diğer tüm hurda çeşitlerinde güncel fiyatlar üzerinden alım yapılmakta olup, yüksek tonajlı alımlarda özel fiyat avantajları sağlanmaktadır. Profesyonel ekip ve hızlı lojistik desteğimiz sayesinde adresinizden alım yapılarak süreç tamamen zahmetsiz hale getirilmektedir.

Kemal Baykal hurda alım hizmetleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak şeffaf ve güvenilir ticaret anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Güncel hurda fiyatları ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

0532 722 9927

info@hurdafiyatlari.ist