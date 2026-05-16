40 dakikalık yol 25 dakikaya düşecek! Dev projede geri sayım

Karadeniz’i İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak kritik ulaşım hattı olarak görülen Tokat-Niksar Yolu, tamamlandığında hem sürücülere zaman kazandıracak hem de bölgenin ticaret ve lojistik gücünü artıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolu Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projeyle ilgili detaylı brifing alan Uraloğlu, çalışmalarda gelinen son noktayı basın mensuplarıyla paylaştı.

“DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA TOKAT’IN YANINDADIR”

Sözlerine, son günlerde Tokat’ta etkili olan aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelan afetleri nedeniyle tüm Tokatlılara geçmiş olsun başlayan Uraloğlu, “Allah’a şükür, ilgili kurumlarımızın aldığı önlemler ve vatandaşlarımıza yapılan zamanlı uyarılar sayesinde can kaybı yaşanmadı. Devletimiz, yaraların sarılması ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için tüm imkanlarıyla burada, Tokat’ın yanındadır.” dedi.

“KARAYOLLARINDA ADETA YENİ BİR ÇAĞIN KAPILARINI ARALADIK”

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve karayolu yatırımlarının sadece yol yapmak değil; ekonomiyi canlandırmak, ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmak olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

“Modern bir karayolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları bölgeye çeker. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”

24 YILDA 73 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI

Tokat Niksar yolunun da önemli güzergahlardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı’nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa’dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Anadolu’nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir. Tokat sıradan bir şehir değil, tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi oldu.” diye konuştu.

Tokat’ın doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman koruduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de bu gerçeklerden hareketle Tokat’ın ulaşım ağının ve haberleşme altyapısının gelişmesi için büyük projeler hayata geçirdik. Son 24 yıl içinde Tokat’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 73 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 16 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 295 km artırarak 311 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da yine 16 kilometreden 330 kilometreye ulaştırdık.”

Uraloğlu ayrıca, Tokat-Turhal-Amasya Yolu, Tokat-Çamlıbel Yolu, Aybastı-Reşadiye Yolu Tokat Havalimanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu ve Tokat Çevre Yolu gibi çok önemli karayolu projelerini tamamladıklarını söyledi. Uraloğlu, “Şu anda da bir araya geldiğimiz Tokat Niksar Yoluyla birlikte Turhal- Zile- 6. Bölge Hududu Yolu, Korgan- Çamiçi Yolu, Amasya- Turhal Arası ikmali gibi 7 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Yılların hikayesi Çamlıbel Tüneli’nin ihalesini de yaptık, yakında yapım çalışmalarına başlayacağız.” diye konuştu.

“TOKAT-NİKSAR YOLU’NDAKİ TÜM ÇALIŞMALARIMIZI 2027 YILINDA TAMAMLANMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tokat- Niksar Yolu’nun özellikle Sivas – Yıldızeli – Tokat – Niksar – Akkuş – Ünye hattı üzerinden Türkiye’nin kuzey-güney akslarını birbirine bağlayan, bölgenin Karadeniz’e bağlanması noktasında çok önemli bir güzergah olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Akdeniz-Karadeniz bağlantısı sağlayacak çok önemli bir yol. Mersin’e kadar uzanan lojistik bir koridordan bahsediyoruz. Tokat-Niksar Yolumuzu 49 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje kapsamında; 1.440 metre uzunluğunda 1 adet aç-kapa tüneli, toplam 291 metre uzunluğunda 5 çift köprü, 102 metre uzunluğunda 2 tek köprü ve 53 metre uzunluğunda 1 adet farklı seviyeli kavşak ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa ediyoruz. Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık: Yolun 38 km’lik kesimini tamamlayarak trafiğe açtık. Tüm köprü imalatlarımızı bitirdik. Dönekse farklı seviyeli kavşağını hizmete aldık. 1.440 metre uzunluğundaki aç-kapa tünelimizin ise 1.333 metresini tamamladık. Tokat-Niksar Yolu’ndaki tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılının ortalarında tamamlanmayı hedefliyoruz.”

SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA İNECEK

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla; yaklaşık 54 km olan mevcut yolu 5 km kısaltarak seyahat süresini ortalama 40 dakikadan 25 dakikaya indireceklerini söyledi. Uraloğlu, “Zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Araçların geçişinden kaynaklı karbon emisyonunu 10.200 ton azaltarak doğamızı ve çevremizi koruyacağız.” dedi.

Uraloğlu yol sayesinde Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya, Akdeniz’e ve Güneydoğu Anadolu’ya hatta Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu’ya kesintisiz bağlayacaklarını dile getirerek “Bu yolumuzla ulusal ve uluslararası arterleri güçlendirerek bölgenin ticaret ve turizm hacmini arttıracağız. Dönekse Geçişi başta olmak üzere zorlu kesimlerde kış aylarında yaşanan kar ve buzlanma sorunlarını tarihe karıştıracak, yıl boyunca güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız.” açıklamasında bulundu.

HAVAYOLU YOLCU SAYISI YÜZDE 16 ARTTI

Tokat’ın, gelişen ulaşım ağıyla Türkiye’nin en gözde üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tokat havalimanını da 2006 yılında sivil havacılığa açarak Tokatlı hemşerilerimizin ayağını yerden kestik. Ama havayoluna artan talep doğrultusunda Tokat’a bu havaalanının yetmeyeceğini görerek; Tokat’a 2 milyon yolcu kapasitesi ve estetik mimarisi ile hiçbir eksiği olmayan modern yeni bir havalimanı da inşa ederek 2022 yılında hizmete açtık. Geçen yıl yaklaşık 175 bin yolcu ağırladık. Bu yıl ise yolcu sayısı daha ilk 4 ay da geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 60 bine yaklaştı.”

TOKAT YHT AĞINA KOMBİNE TAŞIMACILIK İLE BAĞLANDI

TCDD Taşımacılık ve Tokat Belediyesi iş birliğinde önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, Tokat’ı Yüksek Hızlı Tren ağına kombine taşımacılık yöntemiyle entegre ettiklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, “2024 yılında hizmete aldığımız Yıldızeli İstasyonu’na Tokat merkezden karşılıklı otobüs seferleri düzenlemeye başladık. Artık yolcularımız tek bir biletle hem otobüs hem de YHT koltuklarını seçebilerek; İstanbul, Ankara, Sivas ve Konya gibi şehirlere hızlı tren konforuyla çok daha hızlı ve ekonomik ulaşabiliyor.” dedi.