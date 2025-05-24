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Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu (77) hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Saracoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı yapmıştı.

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı yapmıştı.

TCMB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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RÜŞDÜ SARACOĞLU KİMDİR?

Ankara'da 1948 yılında doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi.

Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1980'de doktora derecesi alan Saracoğlu, Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev alan Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Saracoğlu, Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı görevlerinde bulundu.
Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler de aldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
vefat Merkez Bankası
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