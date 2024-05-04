FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Eskiden daha uygundu, şu anda uçmuş' Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi 'Bir kere kazıklarsan arkası gelmez' uyarısı

'Eskiden daha uygundu, şu anda uçmuş' Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi 'Bir kere kazıklarsan arkası gelmez' uyarısı

04.05.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistler, yiyecek sektöründe yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu. ETSO Başkanı Sezai Irmak, esnafı komşu ülke vatandaşlarını küstürmemeleri konusunda uyarıp "Esnafın başına nöbetçi dikemeyiz ama esnaf makul kârlarla malını satarsa müşteri sürekli olur. Bir kere kazıklarsan arkası gelmez, bu insanları köreltmeyelim, küstürmeyelim ki alternatif yerler aramasınlar" dedi. Bir Bulgar turist ise "Eskiden daha uygundu, şu anda her şey uçmuş" dedi.

'Eskiden daha uygundu, şu anda uçmuş' Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi 'Bir kere kazıklarsan arkası gelmez' uyarısı

Edirne'ye döviz kurlarındaki artış nedeniyle günübirlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısında son günlerde havaların da ısınmasıyla yeniden artış yaşanmaya başlandı. Özellikle cuma gününden başlayarak günübirlik gelen yabancı turistler, kent ekonomisine önemli oranda katkı sunuyor. Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda ise artan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürken, komşu ülke vatandaşları fiyatları yüksek buldu.

'PİYASAYI AYAKTA TUTUYORLAR'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, yoğun olarak alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlere pahalı ürün satıldığı yönünde kendilerinin de duyum aldıklarını söyledi. Gelen komşu ülke vatandaşlarının Edirne ekonomisini ayakta tuttuğunu anlatan Irmak, "Gerek Balkan ülkelerinden, özellikle de sınır komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan'dan ilimize yoğun olarak günübirlikçi akını olmakta, bunlar da Edirne ekonomisinin canlı kalması için lokomotif görevi görüyorlar. Pandemide, bütün illerdeki ekonomilerin yatay seyrettiği, durgunlaştığı dönemde bile Edirne ekonomisi canlı kaldı Balkanlar'dan gelen komşularımız sayesinde. Piyasayı ayakta tuttuklarını söyleyebiliriz" dedi.

e1

'KOMŞUYU KÜSTÜRMEYELİM Kİ ALTERNATİF YERLER ARAMASINLAR'

Gelen turistlerin en sık yaşadığı sorunların başında pahalılık ve tuvalet geldiğini belirten Irmak, "Bunlar geldiklerinde bir takım sorunlar da yaşayabiliyorlar ki bu sorunların en başında en önemlisi tuvalet sorunu. Kent merkezinde yeteri kadar tuvalet yok. Yeni belediye başkanımız yer tespiti yapmış ve en kısa zamanda tuvalet ihtiyacının çözüleceğini söyledi. Bunun dışında esnafın ürününü pahalıya sattığını söylüyorlar gelen ziyaretçiler. Bu konuda şunu söyleyebilirim; her esnafın başına bir nöbetçi dikemeyiz ama esnaf makul karlarla malını satarsa müşteri sürekli olur. Bir kere kazıklarsan arkası gelmez, bu insanları köreltmeyelim, küstürmeyelim ki alternatif yerler aramasınlar" diye konuştu. Irmak, Edirne ekonomisinin komşu ülke vatandaşları sayesinde ayakta olduğuna vurgu yaparak, "Edirne ekonomisi onlar sayesinde şu anda ayakta. Geçmişte, yani 1980'li yıllarda gurbetçilere esnafımızın yaptığı kötü davranışlar, gurbetçileri Edirne'den soğuttu, uzun süre gelmeleri için uğraştık. Şimdi tekrar bu potansiyeli yakalamışken insanları küstürmememiz lazım. Tuvalet ihtiyacının çözülmesi lazım, otoparklarla ilgili bir denetleme kurulu kurdu valilik. Buralardan fahiş fiyat talep edildiğini duyuyoruz. Bize ulaşan bir vaka olduğunda müdahale ediyoruz" dedi.

e2

'FİYATLAR UÇMUŞ'

Edirne'ye Bulgaristan'ın Filibe' kentinden alışveriş için gelen Bektaş Nikolov, fiyatların çok pahalı olduğunu söyledi. Nikolov, "Edirne'de fiyatlar artık çok yüksek, Bulgaristan'da daha uygun fiyata buluyoruz. Eskiden daha uygun geliyordu, bu kadar artmamıştı, şu anda her şey uçmuş. Çok fazla eşya da alamıyoruz çünkü Bulgar gümrüğü sorun çıkartabiliyor bazen. Bizim buraya asıl geliş amacımız gelip bir şeyler yiyip para harcamak. Türk ekonomisine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

e3

Harmanlı'dan gelen Rıza Mihaylov da, bazı ürünlerin pahalı olduğunu belirtip, "Fiyatlar genel olarak uygun gibi. Bazı eşyalar da pahalılık var ama aradığınız şeye göre değişiyor. Önceki dönemlere göre fiyatların çok arttığı açık. Biz özellikle bebeğimizin maması için geliyoruz çünkü burada fiyatı daha uygun. Sadece pazarı gezmiyoruz, çarşıyı da geziyoruz. Her hafta gelip alışverişimizi yapıyoruz. Yemek, içmek, eşya ne lazımsa onu alıyoruz. Kalite olarak Türkiye Bulgaristan'dan çok daha iyi, biraz da bunun etkisi var" dedi.

e4

'GELDİKLERİ ZAMAN TOPLU ALIYORLAR'

Bulgar müşterilerin toplu şekilde alışveriş yaptığını söyleyen Ulus Pazarı esnafı Tufan Özçelik, "Bulgarlar olmasa İstanbul'dan buraya gelip tezgah açmayız. Açıkçası Bulgarlar sayesinde ayakta duruyoruz. Geldikleri zaman toplu olarak alıyorlar. Aldığı bir ayakkabı burada onlara göre çok ucuz. İşler son dönemde işler oldukça düştü diyebiliriz yerli müşteri açısından. Pazar kalabalık görünüyor ama boş kalabalık diyebilirim. Bulgarlar öğlene kadar geliyor, öğlene kadar ne verdiysek akşama kadar kâr diye sayıyoruz" diye konuştu. (DHA)

e5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esnaftan perakende yasası çağrısıEsnaftan perakende yasası çağrısı
81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...
Anahtar Kelimeler:
Edirne turist Gıda fiyatları Fahiş fiyat
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri de tüketici kredisi faizleri de geriledi!

Mevduat faizleri de tüketici kredisi faizleri de geriledi!

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

Memura servis yerine toplu taşıma kartı

Memura servis yerine toplu taşıma kartı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.