FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eskişehir’de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı

Eskişehir’de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı

06.06.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 1 buçuk liradan satılan ekmeğin fiyatı 8 Haziran Salı gününden itibaren 50 kuruş zamla birlikte 2 liradan satılacak.

Eskişehir’de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Geçen sene Ağustos ayında 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 TL’den 1 buçuk liraya yükselmişti. Şimdi ise 230 grama çıkartılarak 50 kuruş zamla 2’TL oldu. Yeni zammın salı gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

FIRINCILAR ZAMDAN MEMNUN

Eskişehir’de bir fırında müdür olarak görev yapan Hatice Seki, kararı yerinde bulduklarını belirtti. Yapılan zammın fırıncıları rahatlatacağını söyleyen Seki, “Olması gereken bir zam yapıldı. Böyle bir zammı fırıncılar olarak zaten bekliyorduk. Maliyetlerimiz artmıştı. Bu zamla birlikte fırın işletmelerinin rahat bir nefes alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanıİŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanı
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Dolar böyle yükselmeye devam ederse daha çooook zam olur. Her şey zamlanacak, bu ekonomik şartlar altında bu durum kaçınılmaz. Türk lirası değersizleşti, yakında Venezuela gibi parayla sepet örmeye başlarlarsa şaşırmam. Bir bidon yağ için bir deste para verirsek de şaşırmam. Öyle piyasaya TL basmakla olmuyor, paranın değerini korumak marifet.
Nasıl olsa herkes her şeye zam yapıyor, siz de eksik kalmayın, herkes kafasına göre takılsın, zam yapsın, devlet vergilere zam yapar da, vatandaş durur mu, yapın tabi, bahaneniz da var nasılsa dolar yükseldi, sanki yurt dışından ithal ediyoruz ya unu..
Kardeşim zaten ekmek ısrafı var ne gramaj yükseltin nede fiyat memnun olursun fırıncı kardeş ama çöpe giden ekmeklerin günahı size

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.