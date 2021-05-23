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Eşlere çift maaş hakkı var mı? 2008’deki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

23.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok vatandaş hem eşten hem de vefat eden babadan maaş alınıp alınamayacağını merak ediyor. Kanunlara göre ülkemizde vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı ödemesi yapılıyor. Sigortalının eşi ve ayrıca çocukları da belli şartlarda bu maaş ödemesini alıyorlar. Peki eşlere çift maaş hakkı var mı? Hem eşten hem vefat eden babadan maaş alabilmek mümkün mü? İşte 2008’teki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

Eşlere çift maaş hakkı var mı? 2008’deki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

Hem eşten hem de vefat eden babadan maaş alınıp alınamayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında sorgulamalar yapıyor. Ülkemizde vefat eden sigortalıların eşi ve çocuklarına ölüm maaşı ödemesi yapılmakta. Peki eşlere çift maaş hakkı var mı?

EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI VAR MI? İŞTE 2008'DEKİ DÜZENLEME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER...

Eşlere çift maaş hakkı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölüm ve yetim maaşlarıyla alakalı olarak en fazla merak edilen konulardan biri her iki ödemenin de alınma ihtimali. Bazı belirli koşullarda iki ya da üç maaş da alınabilmekte. 2008 senesi sonrası yapılan değişikliler ile yasadaki önemli detaylar da güncellendi.

Daha önce 2008'den önce vefat etmiş olan sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı ödemesi alabilmekteydi. Fakat 2008 yılı sonrasında bu yasa değiştirildi ve bundan böyle yüksek olan maaş tercih edilip alınabilmekte. Hem eşini hem babasını kaybetmiş olan bir kadın 2008 senesi sonrası bunlardan yalnızca birisinin maaş ödemesini alabilmekte. Ancak bu kanunda bazı istisnalar bulunmakta.

Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda erkek veya kadın olması farketmeksizin sağ kalan eşe maaş bağlanmakta. Bu eş çalışıyor veya emekli olursa da ölüm maaşı alabilmekte ve hem emekli maaşını hem de eşinin maaşını beraber alarak çift maaş ödemesi alabilmekte. Değişen şey ise yalnızca maaşın oranı olmakta. Eş eğer emekli veya çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75 çalışıyor veya emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor. Söz konusu uygulamada kurum farkı ise bulunmuyor. Yani siz SSK'lı, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı da olsanız eşinizin emekli olduğu kurum farketmeksizin maaşını alabiliyorsunuz.

ÜÇ MAAŞ ALIMI MÜMKÜN MÜ?

İstisnai kimi durumlarda ise üç maaş hakkı da bulunuyor. Kadın emekli olduktan sonra eğer çalışıyor ve eşinin de maaş ödemesini alıyorsa üç ayrı maaş alabiliyor. Fakat bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunmakta. Emekli bir kadın vatandaş ise ilk maaşını kendi emekliliğinden almakta. İkinci maaşını kaybettiği eşinden dolayı alabiliyor. Eğer kadının babası memur emeklisi ise ve hayatını kaybetmişse babasının maaşı olarak üçüncü maaş da ödeniyor.

Yetim maaşı ödenmesinde emekli sandığı mensuplarının çocukları için bu tarz bir istisna bulunmakta. Memur kızları çalışsalar da emekli de olsalar evlenmedikleri sürece babalarının maaşını alabilmekte. Yalnızca memur oldukları durumda bu ödemeyi alamıyorlar. Hayatını kaybetmiş olan anne ve babanın her ikisinin maaşının bağlanması söz konusu olabilmekte. Böyle bir durumda hem anneden hem babadan maaş ödemesi alabilme imkanları da oluyor.

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