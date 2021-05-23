Eşlere çift maaş hakkı var mı? 2008’deki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

Hem eşten hem de vefat eden babadan maaş alınıp alınamayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında sorgulamalar yapıyor. Ülkemizde vefat eden sigortalıların eşi ve çocuklarına ölüm maaşı ödemesi yapılmakta. Peki eşlere çift maaş hakkı var mı?

EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI VAR MI? İŞTE 2008'DEKİ DÜZENLEME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER...

Eşlere çift maaş hakkı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölüm ve yetim maaşlarıyla alakalı olarak en fazla merak edilen konulardan biri her iki ödemenin de alınma ihtimali. Bazı belirli koşullarda iki ya da üç maaş da alınabilmekte. 2008 senesi sonrası yapılan değişikliler ile yasadaki önemli detaylar da güncellendi.

Daha önce 2008'den önce vefat etmiş olan sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı ödemesi alabilmekteydi. Fakat 2008 yılı sonrasında bu yasa değiştirildi ve bundan böyle yüksek olan maaş tercih edilip alınabilmekte. Hem eşini hem babasını kaybetmiş olan bir kadın 2008 senesi sonrası bunlardan yalnızca birisinin maaş ödemesini alabilmekte. Ancak bu kanunda bazı istisnalar bulunmakta.