Eşlere çift maaş hakkı var mı? 2008’teki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

SSK, Bağ-Kur ya da emekli sandığına kayıt olanların durumu, yapılan bu düzenleme ile netleşti. Eşlerden biri hayatını kaybederse, kadın ya da erkek fark etmeden kalan eşe maaş bağlanır. Eş çalışıyor veya emekli ise ölüm maaşı da alabilir.

EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI VAR MI?

Yetim ve ölüm durumlarında her iki ödemenin alınma ihtimali gündeme geliyor. Bzı şartlarda 2 veya 3 maaş alma imkânı bulunuyor. 2008 yılının ardından yapılan değişikliğin ardından bazı güncellemeler yapıldı.

Daha evvel 2008 yılından evvel yaşamını yitirmiş olanların yakınları, farklı kurumlarda olmak suretiyle dul ve yetim maaşı alabiliyordu. Ancak 2008’in ardından bu yasada değişikliğe gidilerek, yüksek olan maaş tercih ediliyor. Eşini ve babasını kaybeden kadınlar 2008’den sonra bunlardan sadece birini alabiliyor. Fakat bu kanunda bazı istisnalar bulunuyor.

Eşlerden birinin hayatını kaybetmesi hâlinde kadın veya erkek farketmeden sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olması durumunda da ölüm maaşı alıyor. Kişi, emekli maaşı ve eşinin maaşını birlikte alabiliyor. Değişen şey de sadece maaşın oranı oluyor. Şayet eş, emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75 çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor.