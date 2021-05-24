Eşlere çift maaş hakkı var mı? 2008’teki düzenleme ile birlikte yapılan değişiklikler...

SSK, Bağ-Kur ya da emekli sandığına kayıt olanların durumu, yapılan bu düzenleme ile netleşti. Eşlerden biri hayatını kaybederse, kadın ya da erkek fark etmeden kalan eşe maaş bağlanır. Eş çalışıyor veya emekli ise ölüm maaşı da alabilir.
Yetim ve ölüm durumlarında her iki ödemenin alınma ihtimali gündeme geliyor. Bzı şartlarda 2 veya 3 maaş alma imkânı bulunuyor. 2008 yılının ardından yapılan değişikliğin ardından bazı güncellemeler yapıldı.
Daha evvel 2008 yılından evvel yaşamını yitirmiş olanların yakınları, farklı kurumlarda olmak suretiyle dul ve yetim maaşı alabiliyordu. Ancak 2008’in ardından bu yasada değişikliğe gidilerek, yüksek olan maaş tercih ediliyor. Eşini ve babasını kaybeden kadınlar 2008’den sonra bunlardan sadece birini alabiliyor. Fakat bu kanunda bazı istisnalar bulunuyor.
Eşlerden birinin hayatını kaybetmesi hâlinde kadın veya erkek farketmeden sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olması durumunda da ölüm maaşı alıyor. Kişi, emekli maaşı ve eşinin maaşını birlikte alabiliyor. Değişen şey de sadece maaşın oranı oluyor. Şayet eş, emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75 çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor.
Bu uygulamada kurum farketmiyor. Yani kişi Bağ-Kur, SSK'lı ya da Emekli Sandığına üye olsa da eşinin emekli olduğu kurum farketmeden maaş alabiliyor.
İstisnai hâllerde de 3 maaş hakkı vardır. Kadın, emekli olmasının ardından şayet çalışıyor ve eşinin de maaş ödemesini alıyorsa 3 ayrı maaş alma imkânına sahip oluyor. Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadınsa ilk maaşını kendi emekliliğinden alabiliyor. 2. maaşını ise vefat eden eşinden ötürü alabilir. Şayet, kadının babası memur emeklisiyle ve hayatta değilse babasının maaşı olarak 3. maaşı da alabiliyor.
Yetim maaşı ödenmesinde emekli sandığı mensuplarının çocukları için bu tarz bir istisna bulunuyor. Memur kızları emekli de olsalar, çalışsalar da evlenmedikleri zaman babalarının maaşını alabiliyor. Sadece memurluk yapıyorlarsa bu ödemeyi alamazlar. Yaşamını yitiren anne ve babanın her ikisinin maaşının bağlanması söz konusu olabiliyor. Böyle bir hâlde anneden ve babadan maaş ödemesi alabilme imkanları sunuluyor.
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