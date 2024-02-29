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Esnaf Darphane’nin yolunu unuttu! Uzman isim ‘para eski adresine geri döndü’ dedi: ‘Eski-yeni altın fiyatının eşit olduğu dönemleri yaşıyoruz’ (29 Şubat Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 08:53
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Altın fiyatları yurt içinde rekor kırmaya devam ederken, gram altın tahmini yapan Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ‘Yıl sonunda 3000-3250 TL seviyelerini görebilir’ dedi. Şu an altın alış satış makasının yeniden açıldığını söyleyen uzman isim, esnafın her an fiyat geriler diye çeyrek altın, Cumhuriyet altını bastırmak istemediğini belirtti. Kur korumalı mevduattan kaçanların eski adresine yani döviz ve altına geldiğini dile getirdi.

Esnaf Darphane’nin yolunu unuttu! Uzman isim ‘para eski adresine geri döndü’ dedi: ‘Eski-yeni altın fiyatının eşit olduğu dönemleri yaşıyoruz’ (29 Şubat Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Altın fiyatları yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Bu sabah piyasalarda ons altın fiyatı 2035 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 2035 TL, çeyrek altın 3.593 TL, Cumhuriyet altını fiyatı ise 14.589 liradan değerleniyor. Altın fiyatları yurt içinde rekor kırmaya devam ederken, ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arayanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk önemli bir analizde bulundu.

GRAM ALTIN (63)

ALTINA OLAN TALEPTE ARTIŞ

Mehmet Ali Yıldırımtürk, son 10 gündür döviz ve altın talebinin arttığını dile getirerek, “Bunda enflasyonun Mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaşacağı beklentisinin daha çok fiyatlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya gidiyor olsa bile piyasada oldukça yüklü likit olduğunu anlıyoruz. Bir taraftan da kur korumalı mevduattan çıkan paranın da eski adresine, bir kısmının dövize bir kısmının da altına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın talebi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (22)

KOTA UYGULAMASI FİYATLARI ETKİLEDİ

Altın alış-satış fiyatlarındaki makas aralığının yeniden yükseldiğini söyleyen uzman isim, “Altında kota uygulanması nedeniyle dış piyasayla iç piyasa arasındaki fark hala devam ediyor. Günlük değişiklikler olabiliyor. Kilogram bazında 1750 dolardan aynı gün 2500 dolara da çıkabiliyor. Bunun fiyat üzerinde de etkisi oluyor. Örneğin şu anda 2120 TL seviye olan altının eğer bu kota olmamış olsa yani 2.500 dolar fark değil de 100 dolarlık bir fark olmuş olsa, ki bunu geçen Haziran’da da yaşadık, o zaman altının gram fiyatı 2.000 TL civarında veya 2050 lira seviyesinde olabilir. Böyle 100-120 liralık bir fark da orada mevcut gibi görünüyor” dedi.

GRAM ALTIN (37)

“HER AN FİYAT GERİLER DİYE ÇEYREK ALTIN BASTIRMAK İSTEMİYORLAR”

Yıldırımtürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir fiyat farkında esnaf Darphane’ye götürüp Cumhuriyet altını, çeyrek altın bastırmak istemiyor. Her an fiyat gerilerse, bu aradaki fark düşerse, elimde yüksek maliyetli ürün kalırsa diye… Bu sefer aynı motorlu taşıtlarda olduğu gibi yeni fiyatı ile eski fiyatı birbirine yaklaşmış durumda. Şimdi biz de Darphane’den yeni üretilen altının fiyatı ile müşteriden geri dönen altının fiyatının eşit olduğu dönemleri yaşıyoruz.”

GRAM ALTIN (56)

GRAM ALTINDA 3.250 TL TAHMİNİ

Gram altın fiyatına ilişkin tahminini de açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Her halûkârda bu sene altın biraz daha dış piyasada da yükselirken içeride de bunların yansımaları olacak. İlk etapta muhtemelen yılın ortasında 2.500 TL seviyelerini, sene sonunda da 3000-3250 TL seviyelerini TL bazında görebiliriz diye düşünüyorum” dedi.


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