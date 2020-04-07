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Esnaf faizsiz kredi nasıl alabilir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Güç ve sıkıntılı dönemlerden geçen esnafa faizsiz kredi desteği geldi! Tüm dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği bu zor dönemlerde, ekonomide büyük bir durgunluk gözlemleniyor. Ekonomik durgunluğu azaltmak adına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi desteği verileceği müjdesi geldi. Peki esnafa faizsiz kredi desteği hangi şartlarda ve nereden alınır?

Esnaf faizsiz kredi nasıl alabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırma uygulaması devam ediyor. Artık esnaflar da faizsiz kredi olanaklarından faydalanma hakkına sahip olacak ve 25 bin TL tutarında kredi yardımından yararlanacak. Kredi kullandırmaya yönelik uygulama kapsamında, 36 ay vade imkanı ile ve ilk 6 ay ödemesiz geri ödeme kolaylığı sağlanacak. Tüm imkanlardan faydalanmak için belirli şartların gerektiği faizsiz kredi programının detayları sizinle...

KİMLER FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ ALABİLİR?

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri üyesi olan ve bu belgeyi elinde bulunduran esnaflarımız Halkbank'a giderek faizsiz kredi için başvurabilecekler. Faizsiz krediyi alabilecek esnafların aşağıdaki sektörlerde yer almaları şartı aranıyor.

1. Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarına faaliyet göstermek

Kredinin şartları;

  • Bakır işlemeciliği, el dokuma işlemeciliği, sedef kakma, lüle ve oltu taşı işlemeciliği gibi geleneksel mesleklerden birinde çalışıyor olmak
  • Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak
  • Vergi Muafiyet Belgesine sahip olmak

2. Ustalık belgesi sahip olunması gereken meslek dallarında faaliyet göstermek

Kredinin şartları;

  • 3 yıldır ustalık belgesine sahip olmak
  • Kendi mesleki alanında son bir yıldır faaliyette olmak
  • Ticari faaliyetlere ara vermemiş olmak
  • Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak

3. Genç Girişimciler

Kredinin şartları;

  • 18 ile 30 yaş arasında olmak
  • KOSGEB tarafından verilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamış olup onaylı projeyi kuruma sunmak
  • Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak

HALKBANK FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ

Halkbank’ın sunduğu bu fırsattan faydalanmak için öncelikle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıt olmanız gerekir. Bu kuruma kayıtlı olduğunuza dair belgeniz ile beraber bankaya başvuru yaparak bu krediyi ne sebeple kullanacağınızı belirtmeniz gerekiyor (sermaye giderleri, işçi maaşları gibi). İhtiyaçlarınızın en az bir tanesini sebep gösterebiliyorsanız bu kredi imkanından faydalanabileceksiniz.

FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evraklar sektörlere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak istenen belli başlı evraklar şu şekildedir:

  • T.C. kimlik kartı fotokopisi
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Esnaf sicil tasdiki
  • Oda kayıt belgesi

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz kredi başvuruları kefaret kooperatifine yapılır. Kooperatif olmayan yerlerde ise direkt olarak bankaya giderek başvuru yapılmalıdır.

  • Başvuru yönetim kurulunca değerlendirmeye alınır.
  • Değerlendirme aşamasında mali durum ile ilgili olarak bir araştırma yapılır.
  • Değerlendirme ve araştırma aşaması olumsuz geçerse yönetim kurulu başvuruyu reddetme yetkisine sahiptir.
  • Başvuru sonucunun olumlu ya da olumsuz olması başvuru sahibine 15 gün içinde bildirilir.
  • Başvuru sonucu olumluysa kefalet sınırı belirlenerek Halkbank'a bildirilir.
  • Banka başvuran kişi hakkında tahkikat yapar, olumlu sonuçlanırsa kredi sağlanır.
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esnaf, faizsiz kredi,

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