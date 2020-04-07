Esnaf faizsiz kredi nasıl alabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırma uygulaması devam ediyor. Artık esnaflar da faizsiz kredi olanaklarından faydalanma hakkına sahip olacak ve 25 bin TL tutarında kredi yardımından yararlanacak. Kredi kullandırmaya yönelik uygulama kapsamında, 36 ay vade imkanı ile ve ilk 6 ay ödemesiz geri ödeme kolaylığı sağlanacak. Tüm imkanlardan faydalanmak için belirli şartların gerektiği faizsiz kredi programının detayları sizinle...
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri üyesi olan ve bu belgeyi elinde bulunduran esnaflarımız Halkbank'a giderek faizsiz kredi için başvurabilecekler. Faizsiz krediyi alabilecek esnafların aşağıdaki sektörlerde yer almaları şartı aranıyor.
1. Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarına faaliyet göstermek
Kredinin şartları;
2. Ustalık belgesi sahip olunması gereken meslek dallarında faaliyet göstermek
Kredinin şartları;
3. Genç Girişimciler
Kredinin şartları;
Halkbank’ın sunduğu bu fırsattan faydalanmak için öncelikle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıt olmanız gerekir. Bu kuruma kayıtlı olduğunuza dair belgeniz ile beraber bankaya başvuru yaparak bu krediyi ne sebeple kullanacağınızı belirtmeniz gerekiyor (sermaye giderleri, işçi maaşları gibi). İhtiyaçlarınızın en az bir tanesini sebep gösterebiliyorsanız bu kredi imkanından faydalanabileceksiniz.
Gerekli evraklar sektörlere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak istenen belli başlı evraklar şu şekildedir:
Faizsiz kredi başvuruları kefaret kooperatifine yapılır. Kooperatif olmayan yerlerde ise direkt olarak bankaya giderek başvuru yapılmalıdır.
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