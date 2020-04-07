Esnaf faizsiz kredi nasıl alabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırma uygulaması devam ediyor. Artık esnaflar da faizsiz kredi olanaklarından faydalanma hakkına sahip olacak ve 25 bin TL tutarında kredi yardımından yararlanacak. Kredi kullandırmaya yönelik uygulama kapsamında, 36 ay vade imkanı ile ve ilk 6 ay ödemesiz geri ödeme kolaylığı sağlanacak. Tüm imkanlardan faydalanmak için belirli şartların gerektiği faizsiz kredi programının detayları sizinle...

KİMLER FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ ALABİLİR?

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri üyesi olan ve bu belgeyi elinde bulunduran esnaflarımız Halkbank'a giderek faizsiz kredi için başvurabilecekler. Faizsiz krediyi alabilecek esnafların aşağıdaki sektörlerde yer almaları şartı aranıyor.

1. Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarına faaliyet göstermek

Kredinin şartları;

Bakır işlemeciliği, el dokuma işlemeciliği, sedef kakma, lüle ve oltu taşı işlemeciliği gibi geleneksel mesleklerden birinde çalışıyor olmak

Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak

Vergi Muafiyet Belgesine sahip olmak

2. Ustalık belgesi sahip olunması gereken meslek dallarında faaliyet göstermek

Kredinin şartları;

3 yıldır ustalık belgesine sahip olmak

Kendi mesleki alanında son bir yıldır faaliyette olmak

Ticari faaliyetlere ara vermemiş olmak

Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak

3. Genç Girişimciler

Kredinin şartları;

18 ile 30 yaş arasında olmak

KOSGEB tarafından verilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamış olup onaylı projeyi kuruma sunmak

Son 5 yıl içerisinde KOSGEB ya da herhangi bir kuruluştan hibe ya da kredi desteği almamış olmak

HALKBANK FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ

Halkbank’ın sunduğu bu fırsattan faydalanmak için öncelikle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıt olmanız gerekir. Bu kuruma kayıtlı olduğunuza dair belgeniz ile beraber bankaya başvuru yaparak bu krediyi ne sebeple kullanacağınızı belirtmeniz gerekiyor (sermaye giderleri, işçi maaşları gibi). İhtiyaçlarınızın en az bir tanesini sebep gösterebiliyorsanız bu kredi imkanından faydalanabileceksiniz.