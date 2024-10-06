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Esnaf faturayı vatandaşa kesti... Binlerce lira ceza olmasını umursamadı! Kart ödemelerinde kayıt dışılık devam ediyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 09:43
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık ile mücadeleye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek'in kart komisyonunu vatandaştan alınmasına yönelik inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Esnaf ise konu ile ilgili kendince çözüm yöntemi getirerek nakit ödemelere de zam yaptı.

Esnaf faturayı vatandaşa kesti... Binlerce lira ceza olmasını umursamadı! Kart ödemelerinde kayıt dışılık devam ediyor

Türkiye kayıt dışılık ile mücadelye ara vermeden devam ediyor. Emlak sektöründen otomotiv sektörüne kuyumculardan küçük esnafa kadar herkes incelenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kart komisyonunu vatandaştan alan esnafı uyarmıştı.

Esnaf ise kart ödemesine komisyon alanlara ceza yazılacağını duyunca tüketiciyi mağdur edecek bir çözüm yöntemi geliştirdi. Esnaf, kart komisyonu adı altında ekledikleri tutarı nakite de ekleyerek vatandaştan daha fazla para almaya başladı.

KAYIT-DIŞILIK

NAKİT ÖDEMEYE KOMİSYON ZAMMI YAPTILAR

Örnek verilmesi gerekirse, 100 liralık bir ürün alacaksınız kart ile ödemek istediniz 150 TL oldu. Esnaf ceza almamak için nakit ödeme için de 150 lira talep etmeye başladı. Yani nakit ödemeye de komisyon yaptı.

ATV habere konuşan TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, konu ile ilgili "Haksız ticaret uygulaması" dedi.

KREDİ-KARTI-

Güllü, son zamanlarda bazı işletmelerin kartla ödemelerde bankaya ödemek zorunda kaldıkları komisyonu satış fiyatı içerisine dahil etmeye başladıklarını aktardı ve, "Peşin ödemelerde de bu miktarı ödemek zorunda kalıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Şikayet edilen esnaflara verilen cezaları da anlatan Güllü, "Pos cihazı iptal edilerek bir yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra 550 bin 59 lira idari para cezası uygulanmaktadır" sözlerini kullandı.

Bu durumla karşılaşan vatandaşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da şikayet edebilir.

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Esnaf komisyon
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