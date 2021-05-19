Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Hibe desteğini kimler destek alabilir? İşte E-Devlet hibe başvurusu yöntemi...

Geçtiğimiz günlerde esnafa hibe desteği verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin TL ve 5 bin TL olarak yardım ödemesi yapılacağı müjdesini vermişti. Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı ve kimler alabilir?

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI? ESNAF HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek müjdesi verdi. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler nasıl ve nereden başvuru yapılacağını ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki ayrıntıları şöyle açıkladı: "Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.