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Esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

19.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafın beklediği müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, esnafa hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek ve hibe desteği nasıl başvurulur sorularını merak ediyor. Peki 3 bin TL ve 5 bin TL olarak ödenecek olan esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde esnafa hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek sorusunu araştırıyor. Peki esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek?

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK? ESNAF HİBE DESTEĞİ NASIL BAŞVURULUR?

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi verdi. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını, ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları şöyle açıkladı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu hakkındaki detaylar ve ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Fakat başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

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