Esnaf destek kredisi ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Esnafa destekle ilgili son düzenlemeyi Bakanlık sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya yükseltildi. Peki, Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar...

ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler esnaf kredi destek paketlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun için herkesin bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuru yapması gerekiyor.

ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Esnafların kullandığı kredilerin faiz karşılama oranında düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den 76'ya yükseltildi. Bakanlık ayrıca uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini açıkladı.



