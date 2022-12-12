FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar?

Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar?

12.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf kredi paketlerinin detayları merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaf kredisi ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Esnafların kullandığı kredilerin faiz karşılama oranında güncelleme yapıldı. Peki, Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar?

Esnaf destek kredisi ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Esnafa destekle ilgili son düzenlemeyi Bakanlık sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya yükseltildi. Peki, Esnaf kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar...

ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler esnaf kredi destek paketlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun için herkesin bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuru yapması gerekiyor.

ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Esnafların kullandığı kredilerin faiz karşılama oranında düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den 76'ya yükseltildi. Bakanlık ayrıca uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini açıkladı.

kredi paketi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta yeni indirimler yolda mı?Akaryakıtta yeni indirimler yolda mı?
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyorTapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor
'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...''EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'
Anahtar Kelimeler:
esnaf kredisi başvuru esnaf kredisi hesaplama esnaf kredisi faiz indirimi

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.