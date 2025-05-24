Esnaf vatandaştan alıyordu, Bakanlıktan uyarı geldi! Bunu yapan işletmelerin başı dertte... Sözleşme feshinden para cezasına kadar yok yok!

Özellikle sigara alışverişinde bazı esnaflar vatandaştan kart komisyonu talep ediyor. bir perakende grubunun yüzde 1, diğerinin yüzde 2 komisyon alması, bir başka grubun ise sadece nakit ödeme kabul etmesi üzerine konu Ticaret Bakanlığı’na geldi.

İNDİRİM DÖNEMLERİ DE DAHİL...

Uygulamada mağduriyetlerin yaşanması nedeniyle Bakanlığa, perakende sigara satışında müşteriden ayrıca yüzde 20 KDV alınması talebi soruldu. Milliyet'in haberine göre Bakanlık, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun’daki bir maddeyi hatırlattı.



O madde şu şekilde:



“Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veva benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz”



SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLECEK

Yani vatandaşın müşteriden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri isim altında ilave istenemeyeceğini bildirdi. Ayrıca Bakanlık, bu maddeye uymayan işletmelerin kart sözleşmelerinin fesh edileceğinin de altını çizdi.



SAVCILIĞA BAŞVURULABİLİR!

Bakanlık, farklı bir başvuruya istinaden BDDK’nın görüş yazısını da esnafa gönderdi. BDDK’nın yazısında komisyon talebinin cezaya tabi olduğu hatırlatılarak, işlemi kanıtlayan fiş, fatura, slip vb. belge ile kuruma başvurulmasını istendi. İhlallere adli para cezası verildiğine dikkat çeken BDDK, mağdurların delillerle Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabileceğini hatırlattı.