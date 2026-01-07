FİNANS

Simit ve ekmek fiyat tarifelerinde değişiklik: İtiraz hakkı kısıtlanacak

Türkiye'de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinde değişiklik yapıldı

Simit ve ekmek fiyat tarifelerinde değişiklik: İtiraz hakkı kısıtlanacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre esnaf ve sanatkarlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, geçmişte olduğu gibi bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak. Hazırlanan tarifeler odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulacak. Odalar, tarifeye konu mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını gerçekleştirecek. Bu hesaplara ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifeler incelenmek üzere Birliğe verilecek.

Getirilen yeni düzenlemeyle maliyet hesabı içermeyen tarife talepleri reddedilecek.

Birlik yönetim kurulunca onaylanan fiyat tarifesi, bundan önce olduğu gibi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içinde tebliğ edilerek, tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olanlar hariç, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mülki amirlik veya belediye tarafından uzlaşma komisyonuna başvurulmazsa tarife yürürlüğe girecek.

Bu süre içinde mevcut tarife uygulanmaya devam edilecek.

SİMİT VE EKMEK FİYATLARINA İLİŞKİN SÜREÇ

Simit ve ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşlerinin alınmasından sonra ilgili birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlığın olumlu görüş verdiği tarifeler için uzlaşma komisyonuna itirazda bulunulamayacak.

Söz konusu tarifeler birliğin, mülki amirliğe, belediyeye ve ilgili odaya tebliğinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ancak talep edilen tarifeye Bakanlığın görüşünün olumsuz olması durumunda tarife talebi Bakanlık tarafından doğrudan uzlaşma komisyonunda görüşülmek üzere o yerin mülki amirliğine gönderilecek.

Bakanlığın görüşüne tabi tarife talepleri, Türkiye Fırıncılar Federasyonu görüşüyle maliyet unsurları ve gerekçesiyle birlikte Bakanlığa sunulacak.

O yerin mülki amirliği, Bakanlığın fiyat tarifesine ilişkin olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonunu toplayacak. Komisyon, fiyat tarife talebine ilişkin nihai kararını verecek.

OVP'DEKİ ENFLASYON HEDEFLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK!

Uzlaşma komisyonu değerlendirmesini yaparken bulunduğu yerin sosyoekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararının ilgililere tebliğinden itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu yerin mülki idare amiri veya belediyeler, Bakanlığın görüşüne tabi olanlar hariç, birlik tarafından onaylanarak tebliğ edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, tarifenin kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.

Uzlaşma komisyonu, itiraz tarihinden itibaren 15 gün içinde toplanarak nihai kararını verecek. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde, talep edilen tarife yürürlüğe girmeyecek, mevcut tarife uygulanmaya devam edilecek.

UZLAŞMA KOMİSYONU

Uzlaşma komisyonu, o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye temsilcisi, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcisinden oluşacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

