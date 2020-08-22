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Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, küçük ve orta işletme sahiplerinin üretim ve finans sorunlarına kaynak sağlamak için kurulan bir tüzel kişiliktir. Kooperatifin üyeleri belirli şartları sağladığı takdirde uygun faizler ve ödeme planlarıyla kredi çekebilir. Peki, esnaf kefalet kredisi şartları neler?

Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...

Çeşitli bölgelerde açılan kooperatifleri bünyesinde toplayarak faaliyete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) esnaf ve sanatkarların mesleklerini sürdürmeleri için gereken finansmanı sağlamaya devam ediyor. TESKOMB'a kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlar, 6 aylık faaliyet süresini geçmişse, uygun faiz oranları ile kredi almak için başvuru yapabiliyor. Peki, TESKOMB hangi kriterlere göre kredi veriyor? Kredi faiz oranları nasıl?

ESNAF KEFALET KREDİSİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

  • Esnaf ya da sanatkar olmak (Bunun için sicil kaydınızın bulunması gerekir. Sicil kaydınızı oluşturmanız için de en az 3 ay esnaflık yapmalısınız)

  • Aynı anda birden çok esnaf ve sanatkar kooperatifine üye olmamak

  • Kefalet veren kooperatifin bölgesinde ikamet ediyor olmak ya da iş yerinin orada bulunması (TESKOMB 32 bölge müdürlüğüne sahiptir)

  • Vergi borcunun olmaması

  • Gerekli hallerde kefil ya da ipotek

ESNAF KEFALET KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Şartları sağladığınızı düşünüyorsanız başvurunuzu iletmek için aşağıda listelediğimiz evrakları hazırlamanız gerekiyor:

  • 2 tane kimlik kartı fotokopisi

  • 2 tane ticaret odası kaydınızı gösteren belge

  • 2 tane vergi mükellefi olduğunuza dair belge

  • 2 tane esnaf sicil günlük tasdiknamesi

  • Vergi levhasının fotokopisi

  • Kooperatif ortaklık beyannamesi

  • Oda faaliyet belgesi

  • Son 4 ay içinde çektirilmiş 4 tane vesikalık fotoğraf

  • Muhasebeden alınan imzalı ve kaşeli son döneme ait hesap hareketleri

  • İkametgah belgesi

  • Nüfus kayıt örneği

    • İpotek edilecek bir gayrimenkul yoksa ve kefil gerekiyorsa kefillerin de, Halkbank duruma göre 2 kefil isteyebilir, esnaf ve sanatkar olması tercih ediliyor. Kefilin şu belgeleri getirmesi gerekiyor:

    • Kimlik kartı

    • Vergi levhası

    • İkametgah belgesi

    Banka kredi notunuzun yüksek olması da başvurunuzun değerlendirme sürecinde önemli bir avantaj sağlıyor. Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bağlı bulunduğunuz kooperatif müdürlüğüne giderek yazılı olarak başvurunuzu iletiyorsunuz. Talebiniz değerlendirmeye alınıyor ve 15 iş günü içinde size olumlu ya da olumsuz bir yanıt veriliyor. Başvurunuz olumlu yanıtlanırsa gerekli bilgiler Halkbank'a iletiliyor. Halkbank nihai karar için başvurunuzu tekrar değerlendirmeye alıyor, gerekirse ek belgeler istiyor ve olumlu görüldüğü takdirde kredi işlemleriniz başlıyor.

    ESNAF KEFALET KREDİSİNİN FAİZ ORANLARI NELERDİR?

    • 1 yıla kadar olan faizlerde yüzde 4, 1 yıldan çok süre için çekilen kredilerde yüzde 5 civarı faiz uygulanıyor. Vade seçeneklerine göre oranlar değişiyor.

    • Kredi üst limiti 200 bin TL olarak belirlendi.

    • Vade ise en yüksek 5 yıl olarak kararlaştırıldı.

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