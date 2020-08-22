Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...

Kefalet veren kooperatifin bölgesinde ikamet ediyor olmak ya da iş yerinin orada bulunması (TESKOMB 32 bölge müdürlüğüne sahiptir)

Esnaf ya da sanatkar olmak (Bunun için sicil kaydınızın bulunması gerekir. Sicil kaydınızı oluşturmanız için de en az 3 ay esnaflık yapmalısınız)

Çeşitli bölgelerde açılan kooperatifleri bünyesinde toplayarak faaliyete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) esnaf ve sanatkarların mesleklerini sürdürmeleri için gereken finansmanı sağlamaya devam ediyor. TESKOMB'a kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlar, 6 aylık faaliyet süresini geçmişse, uygun faiz oranları ile kredi almak için başvuru yapabiliyor. Peki, TESKOMB hangi kriterlere göre kredi veriyor? Kredi faiz oranları nasıl?

2 tane ticaret odası kaydınızı gösteren belge

2 tane vergi mükellefi olduğunuza dair belge

2 tane esnaf sicil günlük tasdiknamesi

Vergi levhasının fotokopisi

Kooperatif ortaklık beyannamesi

Oda faaliyet belgesi

Son 4 ay içinde çektirilmiş 4 tane vesikalık fotoğraf

Muhasebeden alınan imzalı ve kaşeli son döneme ait hesap hareketleri

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt örneği

İpotek edilecek bir gayrimenkul yoksa ve kefil gerekiyorsa kefillerin de, Halkbank duruma göre 2 kefil isteyebilir, esnaf ve sanatkar olması tercih ediliyor. Kefilin şu belgeleri getirmesi gerekiyor:

Kimlik kartı

Vergi levhası

İkametgah belgesi

Banka kredi notunuzun yüksek olması da başvurunuzun değerlendirme sürecinde önemli bir avantaj sağlıyor. Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bağlı bulunduğunuz kooperatif müdürlüğüne giderek yazılı olarak başvurunuzu iletiyorsunuz. Talebiniz değerlendirmeye alınıyor ve 15 iş günü içinde size olumlu ya da olumsuz bir yanıt veriliyor. Başvurunuz olumlu yanıtlanırsa gerekli bilgiler Halkbank'a iletiliyor. Halkbank nihai karar için başvurunuzu tekrar değerlendirmeye alıyor, gerekirse ek belgeler istiyor ve olumlu görüldüğü takdirde kredi işlemleriniz başlıyor.

ESNAF KEFALET KREDİSİNİN FAİZ ORANLARI NELERDİR?