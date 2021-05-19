FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafa 3000 TL destek | Esnafa 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Esnafa 3000 TL destek | Esnafa 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

19.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle 14 aydır zor günler geçiren esnaf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir destek paketi açıkladı. Açıklanan paket kapsamında 1.grup ve 2.grupta yer alan 1 milyondan fazla esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin ve 5 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Esnafa 3000 TL destek | Esnafa 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında vatandaşların iki gruba ayrılarak 3000 ve 5000 TL ödeneceğinin müjdesini verdi. Açıklanan destek kapsamında ödemeler esnafa sadece bir defa olmak üzere verilecek.

3000 VE 5000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını ifade etti.

para3

1.grupta; kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek verilecek ikinci grupta ise; bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

5

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
'Dalbastı' kirazını soğuklar vurdu!'Dalbastı' kirazını soğuklar vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü

Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü

Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü oldu!

Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü oldu!

KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?

KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.