Esnafa 3000 TL destek | Esnafa 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında vatandaşların iki gruba ayrılarak 3000 ve 5000 TL ödeneceğinin müjdesini verdi. Açıklanan destek kapsamında ödemeler esnafa sadece bir defa olmak üzere verilecek.

3000 VE 5000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını ifade etti.

1.grupta; kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek verilecek ikinci grupta ise; bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.