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Esnafa 3000 TL destek kararı Resmi Gazete'de | Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

21.05.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlüğe giren kararın ardından vatandaşlar esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. E- Devlet üzerinden gerçekleştirilen esnafa 3000 bin TL destek başvurularının detayları araştırılıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan esnafa 3 bin TL hibe desteği kararı...

Esnafa 3000 TL destek kararı Resmi Gazete'de | Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Pandemiden etkilenen esnafa destek olmak amacı ile uygulanmasına karar verilen ve geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa 3000 bin TL hibe kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

ESNAFA 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hibe desteği programı kapsamında esnafların iki ayrı gruba ayrıldığını ifade etti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi sağlanacağını duyurdu.

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3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek verilecek ikinci grupta ise; bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

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Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAFA HİBE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında esnafa sağlanacak olan destek paketi hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. İkinci grupta onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar pastaneler dondurmacılar terziler berberler taksici minibüsü otobüsçüler ile pazarcılar da toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödemesi vereceğiz.

Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağın karşılıksız olarak veriyoruz. Ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıyoruz."

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Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'deEsnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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