Esnafa 3000 TL destek kararı Resmi Gazete'de | Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hibe desteği programı kapsamında esnafların iki ayrı gruba ayrıldığını ifade etti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi sağlanacağını duyurdu.

Pandemiden etkilenen esnafa destek olmak amacı ile uygulanmasına karar verilen ve geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa 3000 bin TL hibe kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. İkinci grupta onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar pastaneler dondurmacılar terziler berberler taksici minibüsü otobüsçüler ile pazarcılar da toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödemesi vereceğiz.

Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağın karşılıksız olarak veriyoruz. Ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıyoruz."

