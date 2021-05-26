FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafa 3000 TL hibe desteği sonuçları açıklandı mı? e-Devlet'ten nasıl öğrenilir?

Esnafa 3000 TL hibe desteği sonuçları açıklandı mı? e-Devlet'ten nasıl öğrenilir?

26.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 17 Mayıs’ta yapılan Kabine Toplantısının ardından 3000 ve 5000 TL’lik hibe desteği verileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, destek paketinin ayrıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Esnafa 3000 TL hibe desteği sonuçları açıklandı mı? e-Devlet'ten nasıl öğrenilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 aydır kepenk kapatan esnafa destek amacıyla 3000 ve 5000 TL hibe desteği paketi açıkladı. İki gruba ayrılan esnaftan 1. gruptakilere 5000, ikinci gruptakilere ise 3000 TL hibe desteğinin verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı’nın ardından, 3000 TL’lik hibe desteğinin ne zaman başlayacağı, kimlere verileceğine dair ayrıntıları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter üzerinden açıkladı.

3000 TL HİBE DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3000 TL’lik hibe desteğine başvurular 25 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. 2. grupta yer alan esnaf, 3000 TL’lik hibe desteğine e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

3000 TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Esnafa verilecek olan 3000 TL’lik hibe desteğinin kimlere verileceğinin ayrıntıları belli oldu. 3000 TL destek verilecek ikinci grupta; bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü Kabine toplantısının ardından müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Gece kulübü sahiplerine hibe desteği ödemesi tarihiGece kulübü sahiplerine hibe desteği ödemesi tarihi
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

200 bin tonluk felaket! Fiyat düşürüldü

200 bin tonluk felaket! Fiyat düşürüldü

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.