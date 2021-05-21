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Esnafa 5000 TL destek kararı Resmi Gazete'de | Esnafa 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

21.05.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnafa 5 bin TL hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürülüğe girdi. İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek. İşte, detaylar...

Esnafa 5000 TL destek kararı Resmi Gazete'de | Esnafa 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgın döneminden ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnafa Resmi Gazete kararı ile iki gruba ayrılacak şekilde 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği sağlanacak. Bu kapsam uygulamaya konan karardan yararlanmak isteyen vatandaşlar esnafa 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği, hibe desteği programı kapsamında esnafların iki ayrı gruba ayrıldı. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi sağlanacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete yayımlandı.

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ESNAF DESTEK PAKETİNDE 5 BİN TL OLAN GRUP HANGİSİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında yaptığı açıklamada 5 bin TL hibe sağlanacak olan birinci grup hakkında şu ifadelere yer verdi.

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"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor.

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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