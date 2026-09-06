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Esnafa 87,4 milyar liralık can suyu!

Esnafa faiz indirimli kredi desteği bu yıl da devam ediyor. 2026’nın ilk 7 ayında 114 bin 306 kredi kullandırılırken, sağlanan finansman 87,4 milyar lirayı aştı. 2002’den bu yana kullandırılan toplam kredi tutarı ise 826,6 milyar liraya yaklaştı.

Esnafa 87,4 milyar liralık can suyu!
Cansu Çamcı

Esnaf ve sanatkârlara yönelik faiz indirimli kredi desteği 2026’da da sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 7 ayında 114 bin 306 kullandırım kapsamında 87,4 milyar lirayı aşan kredi sağlandığını açıkladı.

Bolat, 2002’den bu yana kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplamının ise 826,6 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla kredi limitlerinin artırıldığını, faiz ve komisyon oranlarında indirimler yapıldığını belirten Bolat, yatırım ve sıfır faizli kredi uygulamalarının da hayata geçirildiğini söyledi.

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) verilerine göre Türkiye genelinde bugüne kadar 169 bin 835 tescil, 73 bin 159 terkin işlemi gerçekleştirildi. Bolat, terkinlerin yalnızca ekonomik zorluklardan kaynaklanmadığını; meslek değişikliği, emeklilik, vefat ve farklı sektöre geçiş gibi nedenlerle de gerçekleştiğini belirtti.

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Esnaf ömer bolat
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