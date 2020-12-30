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Esnafa destek başvuruları bugün itibarıyla başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 12:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.

Esnafa destek başvuruları bugün itibarıyla başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda, "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.

Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız."

KAYNAK:AA

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