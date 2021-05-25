Ticaret Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre esnafa yapılacak olan hibe desteği başvurularının detayları belli oldu. Vatandaşların başvuru yapacağı günü, sistemde herhangi bir aksilik yaşamamak adına, TC kimlik numaralarının son haneleri belirliyor. Peki Esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet 5000 TL ve 3000 TL başvuru ekranı...

ESNAFA DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Hibe Desteği Başvurularına İlişkin Açıklama" başlığıyla kamuoyu ile paylaşılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaf ve sanatkarlara hibe desteği ödemesi yapılacağı belirtildi. Söz konusu ödemenin sanatkarlar ile esnafa "20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda" sağlanacağı duyuruldu.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf, sanatkar, gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.