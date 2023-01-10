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Esnafa destek paketi şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Esnafa destek paketi kredi miktarı 150 milyar TL'ye çıkarılıyor

10.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafa destek paketi ile ilgili son dakika açıklaması "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek paketimim büyüklüğünü 150 milyar TL'ye çıkardıklarını söyledi. Peki, Esnafa destek paketi şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Esnafa destek paketi şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Esnafa destek paketi kredi miktarı 150 milyar TL'ye çıkarılıyor

Esnafa destek paketi kredi üst limiti 150 milyar TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin detayları aktardı. Canlı yayının ardından birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Peki, esnafa destek paketi şartları nelerdir? Esnafa destek paketine nasıl başvurulur?

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ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar TL'lik esnaf kredi destekleri 150 milyar TL’ye yükseltildi.

Halkbank ile 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edilebilecek 150 milyar TL'lik esnafa destek paketi kredi kampanyasına; Esnaf ve sanatkarlar Odası ve Siciline kayıtlı faal esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

ESNAFA DESTEK PAKETİNE NASIL BAŞVURULUR?

ESnafa destek paketine başvuru işlemi son derece kolaydır.

Esnaf ve sanatkarlar, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ortağı ise kooperatifleri aracılığıyla, kooperatif ortağı değiller ise yetkili Şubelerimiz üzerinden kredi başvurularını yapacaklar.

Başvuru için kimlik belgesi, Esnaf Oda kayıt belgesi ve vergi levhası örneğini iletilecek.

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