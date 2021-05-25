FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Esnafa destek sigortası fonu' mu kuruluyor? CHP tarafından Meclis'e sunuldu

'Esnafa destek sigortası fonu' mu kuruluyor? CHP tarafından Meclis'e sunuldu

25.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf Destekleri Sigortası Fonu’nun hayata geçirilmesini ve esnafın kapalı olduğu dönemlerdeki ciro kaybının en az yüzde 8’inin fon tarafından karşılanmasını önermişti. Ağbaba'nın önerisinin cevap bulması bekleniyor.

'Esnafa destek sigortası fonu' mu kuruluyor? CHP tarafından Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, geçtiğimiz günlerde sadece Nisan ayında sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 7 bin 75 olduğuna dikkat çekerek, Esnaf Destekleri Sigortası Fonu’nun hayata geçirilmesini ve esnafın kapalı olduğu dönemlerdeki ciro kaybının en az yüzde 8’inin fon tarafından karşılanmasını önermişti. Esnaflar Ağbaba'nın önerisinin cevap bulmasını bekliyor.

'ESNAFA DESTEK SİGORTASI FONU KURULSUN' ÖNERİSİ

Ağbaba'nın hazırladığı esnaf raporunda özetle şu önerilerde bulundu: “Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre, Türkiye genelinde sadece Nisan ayında, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 7 bin 75 oldu. Nisan ayında sicilden terkinini yapan esnaf sayısı 5 bin 650 olurken, meslekten terkinini yapan esnaf sayısı ise bin 425 oldu. Bu durumda 2021 yılının ilk 4 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 36 bin 112’ye yükseldi. 2021 yılının ilk 4 ayında ise esnafların en çok kepenk kapatarak iflas ettiği 5 il ise; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul toplam 3 bin 810 iflasla 2021 yılının ilk 4 ayında en çok iflasın yaşandığı il oldu. Esnaf iflaslarının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla 2 bin 389 iflasla İzmir, bin 998 esnafla Ankara, bin 776 esnafla Antalya ve bin 775 esnafla Bursa oldu.”

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor! İşte başvuru ekranı ve başvuru detaylarıEsnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor! İşte başvuru ekranı ve başvuru detayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Halka arza katılan bazı şirketlere vergi indirimi!Halka arza katılan bazı şirketlere vergi indirimi!
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Taşerondan kadroya geçen geçen 1 milyon işçiye müjde! 696 sayılı KHK’da değişiklik yapılacak

Taşerondan kadroya geçen geçen 1 milyon işçiye müjde! 696 sayılı KHK’da değişiklik yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Araç sahipleri için önemli karar!

Araç sahipleri için önemli karar!

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.