'Esnafa destek sigortası fonu' mu kuruluyor? CHP tarafından Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, geçtiğimiz günlerde sadece Nisan ayında sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 7 bin 75 olduğuna dikkat çekerek, Esnaf Destekleri Sigortası Fonu’nun hayata geçirilmesini ve esnafın kapalı olduğu dönemlerdeki ciro kaybının en az yüzde 8’inin fon tarafından karşılanmasını önermişti. Esnaflar Ağbaba'nın önerisinin cevap bulmasını bekliyor.

'ESNAFA DESTEK SİGORTASI FONU KURULSUN' ÖNERİSİ

Ağbaba'nın hazırladığı esnaf raporunda özetle şu önerilerde bulundu: “Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre, Türkiye genelinde sadece Nisan ayında, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 7 bin 75 oldu. Nisan ayında sicilden terkinini yapan esnaf sayısı 5 bin 650 olurken, meslekten terkinini yapan esnaf sayısı ise bin 425 oldu. Bu durumda 2021 yılının ilk 4 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 36 bin 112’ye yükseldi. 2021 yılının ilk 4 ayında ise esnafların en çok kepenk kapatarak iflas ettiği 5 il ise; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul toplam 3 bin 810 iflasla 2021 yılının ilk 4 ayında en çok iflasın yaşandığı il oldu. Esnaf iflaslarının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla 2 bin 389 iflasla İzmir, bin 998 esnafla Ankara, bin 776 esnafla Antalya ve bin 775 esnafla Bursa oldu.”



