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Esnafa gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2021 10:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Esnafa gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
aman ne büyük başarı
sadece esnaf ve sanatkârlar odası na kayıtlı esnaf deyin de bizim gibi şirketler üzerine kurulu esnaflara ne yapılacak her hangi bir yardım yok maalesef
basvurdukda ne oldu reddedildi 14 gun karantinada kaldim aylardir is yapamiyoruz bizimde gelir kaybimiz asiri derecede ama esnaf olarak yine destek alamadik sadece basit usul vergi odeyen magdur mu saniyosunuz ayrimcilik oldu bu konuda ben butun esnaflara kosulsuz sartsiz destek verilmesini bekliyodum bi nebzede olsa insanlar mutlu olurdu
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