FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafa hibe desteği başvuruları yarın başlıyor!

Esnafa hibe desteği başvuruları yarın başlıyor!

24.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafa karşılıksız hibe verileceğini belirtmişti. 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın itibari ile başlayacak. İşte başvurudan faydalanacak meslek kolları ve başvuru detayları...

Esnafa hibe desteği başvuruları yarın başlıyor!

Yarın itibari ile başlayacak olan ve 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir. Konuyla ilgili bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan gelmişti.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafa verilecek 3 bin ve 5 bin liralık destek ödemesinin tarihi ve başvuru kanalına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

İşte Bakan Muş'un esnaf desteğine ilişkin açıklaması:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Esnafımıza hayırlı olsun.

HİBE VERİLECEK BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUPTAKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

5 BİN LİRA DESTEK ALACAK BİRİNCİ ESNAF GRUBU

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3 BİN LİRA DESTEK ALACAK İKİNCİ ESNAF GRUBU

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

ÖDEME DETAYLARI

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

Kaynak: AA

Kamu işçisinin gözü zam pazarlığında! Türk-İş ve Hak-İş zam görüşmelerine ne zaman başlayacak?Kamu işçisinin gözü zam pazarlığında! Türk-İş ve Hak-İş zam görüşmelerine ne zaman başlayacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Memur zamlarında bir ilk yaşanacak! Memur zamlarında bir ilk yaşanacak!
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mehmet Muş Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Altın zirveye koşuyor!

Altın zirveye koşuyor!

Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira

Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira

Kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Yatırımcılar Tether'de kalmaya devam ediyor

Yatırımcılar Tether'de kalmaya devam ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.