Esnafa hibe desteği başvuruları yarın başlıyor!

Yarın itibari ile başlayacak olan ve 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir. Konuyla ilgili bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan gelmişti. ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafa verilecek 3 bin ve 5 bin liralık destek ödemesinin tarihi ve başvuru kanalına ilişkin detaylı bilgiler verdi. İşte Bakan Muş'un esnaf desteğine ilişkin açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun. 1) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021 HİBE VERİLECEK BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUPTAKİ EKONOMİK FAALİYETLER Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi. 5 BİN LİRA DESTEK ALACAK BİRİNCİ ESNAF GRUBU Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.