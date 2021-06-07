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Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası

07.06.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle işi aksayan esnaflara yönelik düzenlenen hibe desteğine ilişkin araştırmalar yapılıyor. Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası...

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası

Koronavirüs sürecinde en çok hasara uğrayan işletmelerin başında esnaflar geliyor. Bu nedenle esnafa can suyu olacak hibe desteği yapılacak. Esnaflar iki gruba ayrıldı ve gruplara göre 3 bin ile 5 bin TL destek ödenecek. Başvurular 23 Mayıs itibarıyla başladı. Bunun üzerine vatandaşlar ödemenin ne zaman yapacağını araştırmaya başladı. Peki Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hibe desteği başvurusu 23 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran 23.59'da sona erecek. Bu süreç içinde ihtiyaç sahibi esnaflar söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yapacak.

Destek ödemelerinin başvurunun sona ermesinin ardından (23 Haziran sonrası) değerlendirme sonucunda yapılacağı öngörülüyor.

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

Birinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları. Birinci grubun sayısı 235 bine ulaşmaktadır ve bu grupta yer alanlara tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.

İkinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncak,kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular,kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler. İkinci grupta yer alan işletme sayısı toplamda1 milyon 150 binden fazladır. Bu işletmelere tek seferlik 3 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası

3000 TL VE 5000 TL HİBE DESTEĞİ SORGULAMA SAYFASI

Sistemde herhangi bir aksilik yaşanmasını önlemek için başvurular vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde alınacak.

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvuruda bulunacak.

Başvuru ile ilgili süreçler "turkiye.gov.tr" e-Devlet üzerinden yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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