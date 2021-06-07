Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası

Koronavirüs sürecinde en çok hasara uğrayan işletmelerin başında esnaflar geliyor. Bu nedenle esnafa can suyu olacak hibe desteği yapılacak. Esnaflar iki gruba ayrıldı ve gruplara göre 3 bin ile 5 bin TL destek ödenecek. Başvurular 23 Mayıs itibarıyla başladı. Bunun üzerine vatandaşlar ödemenin ne zaman yapacağını araştırmaya başladı. Peki Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hibe desteği başvurusu 23 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran 23.59'da sona erecek. Bu süreç içinde ihtiyaç sahibi esnaflar söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yapacak.

Destek ödemelerinin başvurunun sona ermesinin ardından (23 Haziran sonrası) değerlendirme sonucunda yapılacağı öngörülüyor.

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

Birinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları. Birinci grubun sayısı 235 bine ulaşmaktadır ve bu grupta yer alanlara tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.