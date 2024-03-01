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Esnafa kredisinde değişiklik! Bakan Bolat açıkladı: Üst limit yükseldi, kredi kapatma şartı ise...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 13:59
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat esnafa destek için verilen kredilerde üst limitin artırıldığını açıklarken kredi kapatma şartına yönelik de önemli detayı duyurdu.

Esnafa kredisinde değişiklik! Bakan Bolat açıkladı: Üst limit yükseldi, kredi kapatma şartı ise...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerdeki yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Kredide üst limit 750 bin TL'ye yükseldi.

Bakan Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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