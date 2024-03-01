Esnafa kredisinde değişiklik! Bakan Bolat açıkladı: Üst limit yükseldi, kredi kapatma şartı ise...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerdeki yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Kredide üst limit 750 bin TL'ye yükseldi.

Bakan Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.





