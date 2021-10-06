Esnafa yüksek maaş formülü! 7.5 katı prim öderseniz emekli aylığı artıyor...

Emekli maaşı belirlenirken, sigorta koluna ve sigorta başlangıç gününe bakılmaktadır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar emekli olduklarında alacakları maaşlar değişkenli göstermektedir. Bağ-Kur’a bağlı olan esnafın maaş yükseltebilmesi için bazı formüller bulunuyor. Örneğin 7,5 kat prim öderseniz emekli aylığınız da artıyor. İşte detaylar…

EMEKLİ AYLIĞI NASIL YÜKSELTİLİR?

Emekli aylığını yükseltmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Örneğin esnaf Bağ-Kur’a bağlı olduğu için SSK’lı çalışan birine göre emekli olduğunda daha düşük maaş alıyor. Bu emekli maaşını yükseltmek için ise şimdi esnafa bazı formülleri açıklayacağız.

Bağ-kur kapsamındakiler 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırdıysa emekli aylığı da yükselir. Yani Bağ-Kur’lu bir vatandaş asgari ücretin yüzde 32’sinin 7,5 katına kadar prim ödeyerek daha fazla emekli aylığı alabilir. İster SSK’lı isterseniz de Bağ-Kur’lu olun, tavandan bildirilen primler, ilerde alacağınız emekli maaşını da yüzde 20-30 civarında artırır.

ESNAF MALULEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmazken 1800 prim günü ödenen ve on yıllık sigortasını dolduran esnaf, SSK’lı işçi gibi malulen emekli olabileceğine dair alacağı sağlık raporu ile erken emekli olabilir.

Devlet hastanelerine başvurarak malulen emekli olabileceğine dair aldığını raporla birlikte SGK il ve ilçe merkezlerine bizzat başvurmanız gerekiyor. Böylece 8 yıl erken emekli olma imkanı yakalanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI SON 7 YILDA YATIRILAN RPİM STATÜSÜNE GÖRE BELİRLENİYOR

Eğer esnaf Bağ-Kur’lu olarak primlerini ödediyse ve son 7 yılda SSK’ya geçtiyse primleri SSK üzerinden hesaplanır. Ekim 2008’den sonra işe başlayanlar çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödediyse ona göre emeklilik şartları belirlenir.

SON YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte yaşı doldurduğu halde emekli olamayan pek çok kişi primlerini ihya ederek emeklilik hayallerine kavuştu. Sizler de eksik prim günlerinizi 1 Kasım’a kadar başvurarak ihya edip emekli olabilirsiniz.



