FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafa yüksek maaş formülü! 7.5 katı prim öderseniz emekli aylığı artıyor...

Esnafa yüksek maaş formülü! 7.5 katı prim öderseniz emekli aylığı artıyor...

06.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dükkan açtığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Ba-Kur’lu olan esnaf, SSK’ya bağlı olarak çalışanlara göre daha düşük emekli maaşı alıyor. Bu maaşı yükseltmek için ise bazı yollar bulunuyor.

Esnafa yüksek maaş formülü! 7.5 katı prim öderseniz emekli aylığı artıyor...

Emekli maaşı belirlenirken, sigorta koluna ve sigorta başlangıç gününe bakılmaktadır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar emekli olduklarında alacakları maaşlar değişkenli göstermektedir. Bağ-Kur’a bağlı olan esnafın maaş yükseltebilmesi için bazı formüller bulunuyor. Örneğin 7,5 kat prim öderseniz emekli aylığınız da artıyor. İşte detaylar…

EMEKLİ AYLIĞI NASIL YÜKSELTİLİR?

Emekli aylığını yükseltmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Örneğin esnaf Bağ-Kur’a bağlı olduğu için SSK’lı çalışan birine göre emekli olduğunda daha düşük maaş alıyor. Bu emekli maaşını yükseltmek için ise şimdi esnafa bazı formülleri açıklayacağız.

Bağ-kur kapsamındakiler 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırdıysa emekli aylığı da yükselir. Yani Bağ-Kur’lu bir vatandaş asgari ücretin yüzde 32’sinin 7,5 katına kadar prim ödeyerek daha fazla emekli aylığı alabilir. İster SSK’lı isterseniz de Bağ-Kur’lu olun, tavandan bildirilen primler, ilerde alacağınız emekli maaşını da yüzde 20-30 civarında artırır.

ESNAF MALULEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmazken 1800 prim günü ödenen ve on yıllık sigortasını dolduran esnaf, SSK’lı işçi gibi malulen emekli olabileceğine dair alacağı sağlık raporu ile erken emekli olabilir.

Devlet hastanelerine başvurarak malulen emekli olabileceğine dair aldığını raporla birlikte SGK il ve ilçe merkezlerine bizzat başvurmanız gerekiyor. Böylece 8 yıl erken emekli olma imkanı yakalanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI SON 7 YILDA YATIRILAN RPİM STATÜSÜNE GÖRE BELİRLENİYOR

Eğer esnaf Bağ-Kur’lu olarak primlerini ödediyse ve son 7 yılda SSK’ya geçtiyse primleri SSK üzerinden hesaplanır. Ekim 2008’den sonra işe başlayanlar çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödediyse ona göre emeklilik şartları belirlenir.

SON YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte yaşı doldurduğu halde emekli olamayan pek çok kişi primlerini ihya ederek emeklilik hayallerine kavuştu. Sizler de eksik prim günlerinizi 1 Kasım’a kadar başvurarak ihya edip emekli olabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
3600 ek göstergede son durum! 3600 ek göstergede son durum!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.