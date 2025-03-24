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Esnafı ilgilendiriyor! İmzalar atıldı... Ücret belli oldu, binlerce kişi başvurdu

24.03.2025 15:16
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlar, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerini çevrim içi tamamlayabilecek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, protokolle, esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceği bilgisini verdi.

Esnafı ilgilendiriyor! İmzalar atıldı... Ücret belli oldu, binlerce kişi başvurdu

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM ile hazırlanan eğitim protokolü, konfederasyonun toplantı salonunda imzalandı.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan'ın imzaladığı protokol doğrultusunda, İSG eğitimleri çevrim içi sistem üzerinden tamamlanacak.

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"16 SAATLİK EĞİTİMİ TAMAMLAYAN BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, esnaf ve sanatkarın, söz konusu eğitimleri kolayca gerçekleştirebilmesini amaçladıklarını bildirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak." ifadelerini kullandı.

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Palandöken, protokolle, esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceği bilgisini verdi.

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Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf İş Sağlığı Ve Güvenliği TESK
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