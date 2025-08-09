FİNANS

Esnaftan hükümete "kredi kartı" çağrısı: Hem biz hem vatandaş mağdur oluyor

Kredi kartı komisyonlarının vatandaşı ve esnafı karşı karşıya getirdiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartlarına tavan-taban aralığı konulması lazım. Yoksa hem vatandaş hem de esnaf mağdur oluyor" dedi.

Yıllarca oturmuş olan kredi kartı alışverişinin kayıtlı ekonomi açısından çok yerinde bir uygulama olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şimdi, kredi kartlarına uygulanan faizlerin yüksekliği nedeniyle vatandaş, kartını uzattığında işletmeler bir fark talep etmek zorunda kalıyor. Bu durumda esnaf mağdur oluyor, çünkü banka komisyonunu karşılayamıyor. Vatandaş da diyor ki, ‘Kardeşim, bu kartta böyle bir şey olmaması lazım.' Bir an evvel Bankalar Birliği ve ilgili bankalar bu konuda bir uzlaşıya varmalı. Tavan ve taban oranları belirlenirse vatandaşın mağduriyeti ortadan kalkar. Aksi halde, her işletmede karşılaşılan bu tür uygulamalar vatandaşı rahatsız ediyor ve şikâyet etmek durumunda bırakıyor. Aslında kredi kartı çok güzel, yıllarca oturmuş bir uygulamaydı. Zaten kredi kartı demek nakit demektir. Çünkü banka teminatı altında, vatandaş bu kartı kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir durumun ortaya çıkması abesle iştigal"

Kayıtlı ekonomi için Bakanlığın devreye girmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Bu tür sürtüşmelerin önüne geçilmesi için, kayıtlı ekonomi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Her banka kendi giderine göre bir masraf talebinde bulunmamalı. Çünkü kredi kartı, sonuçta o bankanın müşterisinin hem mevduatının hem de işlemlerinin takip edildiği bir alandır. Dolayısıyla böyle bir kesinti yapılması, vatandaşı da esnafı da karşı karşıya getiriyor. Bu yüzden bir an evvel bu uygulamanın sonlandırılması lazım" şeklinde konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

