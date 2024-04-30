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Esnek çalışma için bir açıklama da işverenden! Çalışma Meclisi’nde dikkat çeken sözler: Özgür Burak Akkol, ‘İmkanımız var’ diyerek anlattı

30.04.2024 17:04
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 10 çalışandan 4'ü uzaktan çalışma imkanına sahip olduğunu, büyük işletmelerin yüzde 78'inin uzaktan çalışmaya imkan vediğini belirterek, "Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 30'u için uzaktan çalışma mümkün. Çalışanların yüzde 73'ü evden çalışma ile iş-özel hayat dengesini daha iyi kurduğunu düşünüyor." dedi.

Esnek çalışma için bir açıklama da işverenden! Çalışma Meclisi’nde dikkat çeken sözler: Özgür Burak Akkol, ‘İmkanımız var’ diyerek anlattı

Dünya pek çok işletme özellikle genç kuşağın istekleri ve değişen iş dünyası koşullarına uymak için uzaktan çalışmaya geçti. Hibrit çalışma sistemi de tercih edilmeye devam ediyor. Yurt dışında bazı kuruluşlar ise hafta 4 gün çalışma sistemini denemeye başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Çalışma Meclisi toplantısına katıldı. Akkol burada, uzaktan çalışmaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.

MEMUR (9)

“YÜZDE 30'U UZAKTAN ÇALIŞMAYA UYGUN”

Çalışma Meclisi'nde gündeme getirecekleri başlıkların çalışanlara, işverenlere ve ülkeye değer katacağına inandığını dile getiren Akkol, şunları kaydetti:

"Bu başlıklardan ilki, güvenceli esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi. Pandemiden önce yani bundan 4 yıl önce uzaktan çalışmaya izin veren işverenlerin oranı yüzde 1'in altında. Bugün 10 çalışandan 4'ü uzaktan çalışma imkanına sahip. Büyük işletmelerin yüzde 78'i uzaktan çalışmaya imkân veriyor. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 30'u için uzaktan çalışma mümkün. Çalışanların yüzde 73’ü evden çalışma ile iş-özel hayat dengesini daha iyi kurduğunu düşünüyor.

Dolayısıyla yeni çalışma modellerine imkânımız var. Kadınları daha fazla iş hayatına dahil etmek için esnekliğe ve yeni çalışma modellerine ihtiyacımız var. Gençler eski usul organizasyonlarda ve işletmelerde değil, yeni usul işletmelerde çalışmak istiyor. Bu konudaki iyi uygulamaları teşvik edelim."
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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esnek çalışma
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