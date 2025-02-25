Esnek çalışma modeli için Bakanlıklar hazırlığa başladı! Çalışanlar dikkat, 'Yasa tasarısını gördüm' O isim duyurdu 'Müjdeyi verelim'

Esnek çalışma modeli hayata geçirilecek mi? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği esnek çalışma modeli düzenlemesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. Olağan Genel Kongresi’nde çalışma hayatında köklü bir değişiklik olacağının sinyalini vermesi konu ile ilgili detayların merak edilmesine neden oldu.

BAKANLIKLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Özel sektörde çalışan ebeveynler için çocuk sayısına göre doğumdan sonra 6 aya kadar yarı zamanlı çalışarak tam maaş alma hakkı kanunlaşsa da kamu için bu geçerli değil. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem Apara canlı yayınında kamu için de bir beklentinin olduğunu belirterek, şu cümleleri sarf etti:

"Bize gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bununla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bürokratlar bir araya geldiler bunun üzerinde çalışıyorlar ve bir taslak hazırlandı"

Kamuda çalışan annelerin de yarı zamanlı çalışma hakkında faydalanacağının altını çizen Erdem, belli meslek gruplarının bu düzenlemenin dışında tutulabileceğini aktararak bu meslek gruplarının yarı zamanlı olarak çalışmasının zor olabileceğini söyledi.

YARI ZAMANLI NASIL ÇALIŞILACAK?

Yarı zamanlı çalışmanın nasıl olacağını da ifade eden Erdem, şu cümleleri kurdu:



"Burada yarı zamanlı denilince, sabah geleyim öğlen gideyim şeklinde değil; haftada 6 gün çalışıyorsanız 3 gün çalışıp 3 gün çalışmama şeklinde uygulanacak. Yenidoğan çocuklar ile anne ve babaların beraber vakit geçirmeleri sağlanmış olacak. Özel sektörde bu uygulanıyor, kamuya da uygulanmaya geçilecek"

MÜJDEYİ VERDİ

Yasa tasarısının gördüğünü ifade eden Erdem, tasarının biraz daha olgunlaşması gerektiğini söyledi ve, "Biz buradan müjdeyi vermiş olalım memur annelere" dedi.

YENİ İŞ KANUNU MU GELİYOR?

Yeni çalışma modellinin, dijital çağa, sosyal yaşama ve sosyolojiye uygun olduğunu ifade eden Erdem, çağa uygun bir iş kanununun geleceğinin de sinyalini verdi. Mesai saatleri hakkında da açıklamada bulunan Erdem, bilimsek çalışmaların devam ettiği aktararak şu cümleleri kurdu:

"Mesai çalışma saatleri düşer mi şeklindeki bilimsel çalışmalar devam ediyor, pilot çalışmalar devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu konuda pilot uygulamalar var ve gerçekten iyi sonuçlar alınıyor. Daha az mesai yaparak verim artıyor"