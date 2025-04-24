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Esnek çalışma modeli, maaşlar, yıllık izinler... Uzman isim Ankara'dan haber verdi! Bakanlıktan milyonları ilgilendiren düzenleme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında İş Kanunu'nda yeni düzenlemelerin adımları atılıyor. Çalışanlarının maaşlarını zamanında ödemeyen işverenler için ağır bir para cezası geliyor. Aynı zamanda çalışma sürelerinin belgelendirilmesine ilişkin de yeni çalışmalar masada. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş Ankara'dan haber verdiğini ifade ederek, İş Kanunu ile ilgili yeni düzenlemelerin detaylarını aktardı.

Esnek çalışma modeli, maaşlar, yıllık izinler... Uzman isim Ankara'dan haber verdi! Bakanlıktan milyonları ilgilendiren düzenleme...
Ezgi Sivritepe

İş Kanunu ile ilgili yeni düzenlemelerin olduğu biliniyor. Özellikle esnek çalışma modeli ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sadece esnek çalışma modeli ile ilgili değil aynı zamanda maaşını geç alan veya alamayan çalışanlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

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MAAŞINI GEÇ ALANLAR DİKKAT!

İş Kanunu'nda maaşını geç alan çalışanların haklarını koruyacak bir maddenin olmamasından dolayı işverenlerin ödemeleri geç veya eksik olarak gerçekleştirdiği biliniyordu. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş YouTube kanalında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konu ile ilgili çalışmalara başladığını kaydetti.

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Karakaş, İş Kanunu'nda maaşın geç yatırılması durumunda kast unsurunun arandığını bunun tespit edilemediği durumda ise cezanın verilemediğini kaydetti. Yeni düzenleme ile birlikte bu açığın ortadan kalkacağını ifade eden Karakaş, "İşçilerin ücretinin zamanında ödenmesi ve eksiksiz ödenmesi için çok ağır idari para cezası uygulanması söz konusu olacak" sözlerini kullandı.

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RESMİ TATİLDE ÇALIŞIP ÜCRETİNİZİ ALAMADIYSANIZ...

Ayrıca, resmi tatillerde çalışanın ücretinin ödenmemesine yönelik açıkça bir ibarenin bulunmadığının altını çizen Karakaş, konu ile ilgili yeni bir çalışmanın da öngörüldüğünü söyledi ve esnek çalışma modelinin de İş Kanunu'nda yer edineceğinin altını çizdi.

NAKİT

Kanundaki bir diğer eksikliğin çalışanın günlük mü yoksa maktu olarak mı çalıştığına dair ayrıntının bulunmadığını ifade eden Karakaş, hem çalışma sürelerinin belgelendirilmesi hem de çalışma sistemininiz detaylarının da ekleneceğini kaydetti.

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ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKI

Tarım çalışanları ve esnaf sanatkarlarının yıllık izinleri için de düzenlemelerin olacağını ifade eden Karakaş, Esnaf Sanatkarlar Kanunu 2. Maddesine uygun olan üç kişiden fazla çalışanın bulunduğu iş yerleri için yıllık ücretli izin ve benzeri hükümlerden faydalanabileceğini vurguladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş çalışan İsa Karakaş
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