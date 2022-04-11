Et fiyatları ne kadar? Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı! İşte Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları listesi

Artış yaşanan et fiyatlarının ardından, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi'nden yeni bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katılmış olduğu canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki et fiyatları ne kadar oldu?

ET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazada ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılmakta. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katılmış olduğu canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını açıkladı.

Kirişçi ayrıca "Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

"DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını belirten Bakan Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişçi ayrıca ucuz et satışlarının başladığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi.

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